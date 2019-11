VW Vzg.-Zertifikat mit 9,71%-Chance und 29% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Seitdem die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) im Bereich von 134 Euro einen Jahrestiefststand verzeichnete, bewegte sich der Aktienkurs innerhalb einer Bandbreite von 140 Euro bis 160 Euro seitwärts.

Nach den Absatzsteigerungen im September 2019 um zehn Prozent verließ der Aktienkurs die seit Monaten beibehaltene Handelsspanne und überwand sogar die Marke von 170 Euro. Die jüngst veröffentlichten positiven Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres verliehen der Aktie einen neuerlich Kursschub, der allerdings nur von kurzer Dauer war. Mit Kurszielen von bis zu 211 Euro (RBC Capital Markets) wird die VW Vzg.-Aktie von der überwiegenden Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlen.

Anlage-Idee: Anleger mit der Markteinschätzung, dass die VW Vzg.-Aktie in den nächsten Monaten nicht massiv abstürzen wird, könnten anstelle des direkten Aktienkaufes eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, wird der direkte Kauf der VW Vzg.-Aktie nur bei einem Kursanstieg der Aktie für positive Rendite sorgen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresrenditen von mindestens fünf Prozent gelangen.

Die Funktionsweise: Wenn die VW Vzg.-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 120 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24.12.20 mit dem Bonuskurs in Höhe von 180 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PZ6BS92) auf die VW VZG.-Aktie verfügt über ein Bonuskurs und Cap bei 180 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 18.12.20, aktivierte Barriere befindet sich bei 120 Euro. Beim VW Vzg.-Aktienkurs von 170,08 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 164,07 Euro kaufen. Der Kauf des Zertifikates ist somit mit einem deutlich geringeren Kapitaleinsatz als die Investition in die VW Vzg.-Aktie verbunden.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 164,07 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in knapp 14 Monaten einen Bruttoertrag von 9,71 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 29,44 Prozent auf 120 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der VW Vzg.-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 120 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 18.12.20 ermittelten Schlusskurs der VW Vzg.-Aktie zurückbezahlt. Notiert die Aktie nach der Barriereberührung an diesem Tag unterhalb von 164,07 Euro, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Anlageprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek