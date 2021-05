VW Vzg.-(Turbo)-Calls mit Verdoppelungspotenzial

Die beachtlichen Zugewinne des DAX von zehn Prozent seit dem Jahresbeginn 2021 nehmen sich gegen die Kurssteigerung der VW Vorzugs-Aktie, die im gleichen Zeitraum um gewaltige 43 Prozent zulegen konnte, nahezu bescheiden aus. Nachdem die rasche Wirtschaftserholung und die damit einher gehende steigende Nachfrage Chinas nach deutschen Kraftfahrzeugen den Aktienkurs bis Mitte März auf bis zu 250 Euro emporschnellen ließ, geriet die Aktie im Zuge einer Korrekturbewegung seither wieder deutlich unter Druck.

Obwohl der Chipmangel die Produktionskapazitäten beeinträchtigt, verzeichnete der VW-Konzern eines seiner besten ersten Jahresquartale in seiner Geschichte. Die Vervielfachung des Quartalsgewinns, die Anhebung der Prognose, sowie die bekräftigten Kaufempfehlung führender Experten, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 295 Euro zum Kauf empfehlen, könnten eine Investition in die VW Vorzugs-Aktie als interessant erscheinen lassen. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 230 Euro (dort notierte die Aktie zuletzt am 23.4.21) erholen kann.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 215 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 215 Euro, Bewertungstag 20.8.21, BV 0,1, ISIN: DE000DV2M4H5, wurde beim Aktienkurs von 218,30 Euro mit 1,61 – 1,65 Euro gehandelt.

Kann die VW Vzg.-Aktie in spätestens einem Monat zumindest wieder auf 230 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,25 Euro (+36 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 207,97 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 207,97 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JJ7JTW9, wurde beim Aktienkurs von 218,30 Euro mit 1,05 – 1,06 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie ein Kursanstieg auf 230 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,20 Euro (+108 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 200,955 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 200,955 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA591N6, wurde beim Aktienkurs von 218,30 Euro mit 1,74 – 1,75 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 230 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,90 Euro (+66 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek