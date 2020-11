VW Vzg.: Gehebelte Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) legte seit Anfang November, als sie noch im Bereich von 123 Euro notierte, einen gewaltigen Kursanstieg hin. Nach ihrem bis zu 27-prozentigen Anstieg auf bis zu 156 Euro (16.11.20), dem höchsten Kurs seit dem Corona-Crash, korrigierte die Aktie in den vergangenen Tagen auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 153 Euro. Neben der freundlichen Entwicklung des Gesamtmarktes profitierte die Aktie vor allem von über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen und der zuversichtlichen Zukunftseinschätzungen des Managements und zahlreicher Experten.

In den jüngsten Analysen wird die VW Vzg.-Aktie mit Kurszielen von bis zu 195 Euro (Warburg Research) zum Kauf empfohlen. Kann die Aktie, die Aktie auf ihrem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest auf 165 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 155 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 155 Euro, Bewertungstag 11.1.21, BV 0,1, ISIN: CH0541576846, wurde beim Aktienkurs von 152,82 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro gehandelt.

Kann die VW Vzg.-Aktie in spätestens einem Monat auf 165 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,17 Euro (+72 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 142,041 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 142,041 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3L378, wurde beim Aktienkurs von 152,82 Euro mit 1,12 – 1,13 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen ein Kursanstieg auf 165 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,29 Euro (+103 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 136,12 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 136,12 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JJ0NG87, wurde beim Aktienkurs von 152,82 Euro mit 1,68 – 1,69 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 165 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,88 Euro (+70 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Volkswagen Vz



mehr >

Walter Kozubek