VW Vzg.-Express Anleihe mit 5,00% Jahreszinsen, 35% Schutz

Bekanntlich war das Investment in die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) nach dem durch das Bekanntwerden des Dieselskandals verursachten Absturz in den vergangenen Jahren mit erheblichen Kursschwankungen verbunden. Allein in den vergangenen 12 Monaten hielt sich der Aktienkurs innerhalb der beträchtlichen Bandbreite von 113 bis 156 Euro auf.

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen erhielt der Aktienkurs trotz der nach wie vor nicht absehbaren durch den Dieselskandal verursachten Kosten zusätzliche Unterstützung. Wegen des starken Ergebnisses im dritten Quartal hoben in den vergangenen Tagen zahlreiche Experten die Kursziele für die VW Vzg.-Aktie deutlich an und empfehlen die Aktie nach wie vor zum Kauf. Für Anleger, die bereits bei einer halbwegs stabilen Kursentwicklung der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Monaten zu einer Jahresbruttorendite im Bereich von 4 Prozent gelangen wollen, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotene HVB-Express Aktienanleihe Protect einen Blick wert sein.

5,00% Jahreszinsen, 35% Schutz

Der VW Vzg.-Schlusskurs vom 17.11.17 wird als Basispreis für die HVB-Express Aktienanleihe Protect fixiert. Wird dieser Schlusskurs beispielsweise bei 155 Euro gebildet, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro auf 1.000:155=6,45161 VW Vzg.-Aktien beziehen. Bei 65 Prozent des Referenzpreises wird sich die Barriere der Anleihe befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der VW Vzg.-Aktie erhalten Anleger an den im Jahresabstand angesetzten Zinszahlungstagen, erstmals am 21.11.18, eine Zinszahlung von 4 Prozent gutgeschrieben. Notiert die VW Vzg.-Aktie bereits am ersten Bewertungstag (14.11.18) oberhalb des Basispreises, dann wird die Anleihe vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Stichtag unterhalb des Basispreises, dann verlängert sich die Laufzeit der Anleihe zumindest um ein weiteres Jahr, nach dem die gleiche Vorgangsweise wie nach dem ersten Laufzeitjahr angewendet wird.

Läuft die Anleihe mangels vorzeitiger Rückzahlung bis zum letzten Bewertungstag (15.11.21), dann wird sie bereits dann mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt, wenn die Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 65 Prozent (bei einem Basispreis von 155 Euro läge die Barriere bei 100,75 Euro) des Basispreises angebrachten Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs am 15.11.21 unterhalb der Barriere, dann wird die Anleihe mittels der Lieferung von 6 VW Vzg.-Aktien getilgt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils von 0,45161 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Die HVB-Express Aktienanleihe Protect auf die VW Vzg.-Aktie, ISIN: DE000HW81FB1, maximale Laufzeit bis 21.11.21, kann noch bis 17.11.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit der neuen Express Aktienanleihe Protect können Anleger in maximal vier Jahren bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der VW Vzg.-Aktie Bruttojahreserträge von 4 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

Walter Kozubek