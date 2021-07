VW Vzg.-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Kurserholung

Nachdem die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) am 18.3.21 bei 252 Euro auf ein neues Jahreshoch ansteigen konnte, gab der Aktienkurs bis Mitte Mai wieder auf bis zu 198 Euro nach. Auch die kurzfristige Kurserholung auf 242 Euro bis zum 4.6.21 erwies sich nicht als nachhaltig, da die Aktie in weiterer Folge wegen der Knappheit der dringend benötigten Halbleiter bis zum 8.7.21 wieder auf bis zu 198 Euro nachgab. Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Eckdaten für das erste Halbjahr 2021 sprang der Aktienkurs am vergangenen Freitag auf Schlusskursbasis um 5,9 Prozent nach oben und beendete den Handelstag bei 212,35 Euro.

Kann die VW Vzg.-Aktie, die nach der Veröffentlichung der vorläufigen Daten mit Kurszielen von bis zu 295 Euro (Goldman Sachs) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft wurde, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 230 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 215 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 215 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 0,1, ISIN: DE000DF7F8R2, wurde beim Aktienkurs von 214,60 Euro mit 0,91 – 0,94 Euro gehandelt.

Kann die VW Vzg.-Aktie in spätestens einem Monat zumindest wieder auf 230 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,75 Euro (+86 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 200 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 200 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR8JLP0, wurde beim Aktienkurs von 214,60 Euro mit 1,56 – 1,59 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie ein Kursanstieg auf 230 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 3,00 Euro (+89 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 194,645 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 194,645 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA57PS0, wurde beim Aktienkurs von 214,60 Euro mit 2,05 – 2,06 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 230 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,53 Euro (+71 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek