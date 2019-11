VW Vzg.-Calls nach Rücksetzer mit 119%-Chance

Begünstigt vom freundlichen Börsenumfeld und günstiger Absatzzahlen ging es mit dem Kurs der VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) seit Anfang Oktober 2019 zügig nach oben. Innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 4.10.19 bis zum 7.11.19 legte die Aktie von 146 Euro auf 184 Euro um beachtliche 26 Prozent zu. Nachdem der Automobilkonzern am 18.11.19 bekannt gab, dass Umsatz und Gewinn im nächsten Jahr weniger stark als geplant stiegen werden, sackte der Aktienkurs um vier Prozent ab und beschloss den Handelstag bei 175,94 Euro.

Risikobereite, kurzfristige agierende Anleger, die nach dem Rücksetzer des Aktienkurses einen Einstieg in die von der absoluten Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlene VW Vzg.-Aktie in Erwägung ziehen, könnten als Alternative zum Aktienkauf eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 175 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 175 Euro, Bewertungstag 20.12.19, BV 0,1, ISIN: DE000MC48AB3, wurde beim Aktienkurs von 175,56 Euro mit 0,61 – 0,62 Euro gehandelt.

Kann die VW Vzg.-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 184 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,99 Euro (+60 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 169,0794 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 169,0794 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM2PU30, wurde beim Aktienkurs von 175,56 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie der Anstieg auf 184 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,49 Euro (+119 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 165,2793 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 165,2793 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX4UNF5, wurde beim Aktienkurs von 175,56 Euro mit 1,04 – 1,05 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 184 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,87 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek