VW Vzg.-Calls mit 98%-Chance bei Erreichen des Mehrmonatshochs

Nach ihrem Kursanstieg von Anfang November 2020 von 123 Euro auf bis zu 156,68 Euro bis zum 25.11.20 gab der Kurs der VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) bis zum 14.12.20 auf 139,68 Euro nach. Obwohl der Finanzvorstand des Konzerns mit einem Gewinnrückgang, der allerdings geringer als noch vor einigen Monaten befürchtet worden war, rechnet, legte der Aktienkurs vor allem wegen der abgewendeten Führungskrise im frühen Handel des 15.12.20 nahezu um fünf Prozent zu.

Kann die VW Vzg.-Aktie, die in einer neuen Analyse von Bernstein Research mit einem Kursziel von 180 Euro als haltenswert eingestuft wurde, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Mehrmonatshoch bei 156,68 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 145 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 145 Euro, Bewertungstag 19.2.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ168G3, wurde beim Aktienkurs von 146,76 Euro mit 0,92 – 0,93 Euro gehandelt.

Kann die VW Vzg.-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 156,68 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,36 Euro (+46 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 138,2399 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 138,2399 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF4YSP7, wurde beim Aktienkurs von 146,76 Euro mit 0,92 – 0,93 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen ein Kursanstieg auf 156,68 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,84 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 132,424 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 132,424 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3GH85, wurde beim Aktienkurs von 146,76 Euro mit 1,49 – 1,51 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 156,68 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,42 Euro (+60 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek