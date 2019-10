VW Vzg.-Calls mit 87%-Chance bei Kursanstieg auf 160€

Die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) hält sich seit dem Jahresbeginn 2019 in einer volatilen Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 135 Euro bis 163 Euro auf. Nachdem der VW-Konzern in der vergangenen Woche einen 12-prozentigen Absatzeinbruch im September in den USA bekannt geben musste, gab der Aktienkurs um nahezu sieben Prozent von 157 Euro auf bis zu 146,50 Euro ein. In weiterer Folge konnte sich die VW Vzg.-Aktie wieder an der Marke von 150 Euro stabilisieren.

Nach der positiven Analyse von Goldman Sachs, im Zuge derer die Aktie wegen der angestrebten Marktführerschaft im Bereich der E-Autos mit einem Kursziel von 193 Euro zum Kaufempfohlen wurde, legte die Aktie im frühen Handel des 10.10.19 zeitweise um zwei Prozent zu. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen wieder dem oberen Rand der Tradingrange bei 160 Euro annähern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 150 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 150 Euro, Bewertungstag 20.12.19, BV 0,1, ISIN: DE000PP9TK49, wurde beim Aktienkurs von 151,54 Euro mit 0,77 – 0,78 Euro gehandelt.

Kann sich die VW Vzg.-Aktie in spätestens einem Monat auf 160 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,17 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 142,5968 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 142,5968 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM1DYN9, wurde beim Aktienkurs von 151,54 Euro mit 0,92 – 0,93 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf 160 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,74 Euro (+87 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 138,397 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 138,397 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SR3VK25, wurde beim Aktienkurs von 151,54 Euro mit 1,33 – 1,34 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 160 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,16 Euro (+61 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek