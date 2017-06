VW Vzg.-Calls mit 177%-Chance bei Kurserholung auf 145€

Nachdem der Kurs der VW Vzg.-Aktie; ISIN: DE0007664039, Anfang 2017 im Bereich von 156 Euro den höchsten Kurs seit dem Abgasskandal erreichen konnte, ging es mit dem Aktienkurs – abgesehen von einer kurzen Korrektur – deutlich nach unten.

Allerdings könnten die in den vergangenen Tagen veröffentlichten - zumeist positiven - Analysteneinschätzungen dem Aktienkurs bald wieder Auftrieb verleihen. Wegen der eventuell schneller als erwartet eintretenden Ergebnisverbesserung des Konzerns erhöhte Goldman Sachs das Kursziel auf 215 Euro. Wer beim aktuellen Aktienkurs von 134,20 Euro davon ausgeht, dass die VW Vzg.-Aktie auf ihrem weiten Weg zu diesem Kursziel innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 145 Euro zulegen wird, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 140 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 140 Euro, Bewertungstag 15.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD9JHQ1, wurde beim VW Vzg.-Aktienkurs von 134,20 Euro mit 0,381 – 0,391 Euro gehandelt.

Kann der Kurs der VW Vzg.-Aktie im Verlauf des nächsten Monats auf 145 Euro ansteigen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei 0,83 Euro (+113 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 129,17 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 129,17 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF094M8, wurde beim Aktienkurs von 134,20 Euro mit 0,56 – 0,57 Euro taxiert.

Kann die VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen auf 145 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,58 Euro (+177 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 123,763 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 123,763184 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU7WPH8, wurde beim VW Vzg.-Aktienkurs von 134,20 Euro mit 1,10 – 1,11 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 145 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,12 Euro (+91 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek