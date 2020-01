VW Vzg.: Calls mit 136%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Nachdem die seit dem Oktober 2019 in einem soliden Aufwärtstrend liegende VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) am 10.1.20 bei 186,84 Euro ein Jahreshoch erreichte, ging es mit dem Aktienkurs in den vergangenen Tagen im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt wieder deutlich nach unten. Erfüllen sich die optimistischen Prognosen jener Experten, die die Aktie in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 220 Euro (UBS, RBC Capital Markets und Bernstein Research), dann könnte das derzeit reduzierte Kursniveau zum Einstieg in die VW Vzg.-Aktie genutzt werden.

Kann die VW Vzg.-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 172,86 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Jahreshoch bei 186,84 Euro erreichen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte eine wesentlich höhere Rendite als ein direktes Investment in die Aktie abwerfen. Andererseits droht der Totalverlust des Kapitaleinsatzes.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 175 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 175 Euro, Bewertungstag 17.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000GB7WZ30, wurde beim Aktienkurs von 172,86 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro gehandelt.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie innerhalb des kommenden Monats ein Kursanstieg auf 186,84 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,37 Euro (+99 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 163,172 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 163,172 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ48JV3, wurde beim Aktienkurs von 172,86 Euro mit 0,99 – 1,00 Euro taxiert.

Kann die VW Vzg.-Aktie auf 186,84 Euro zulegen kann, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,36 Euro (+136 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 157,1747 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 157,1747 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX4R2H2, wurde beim Aktienkurs von 172,86 Euro mit 1,56 – 1,57 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 186,84 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,96 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek