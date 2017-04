VW Vzg.-Calls mit 135%-Chance bei Korrektur auf 140€

Laut einer im Commerzbank-Newsletter „ideas daily“ veröffentlichten Analyse befindet sich die VW Vzg.-Aktie derzeit in einer interessanten charttechnischen Ausgangslage. Hier die Analyse:

„Die Volkswagen-Aktie hatte im März 2015 ein Allzeithoch bei 262,45 EUR markiert. Der anschließend etablierte Abwärtstrend löschte drei Viertel der Kursgewinne vom zyklischen Tief im Jahr 2008 (28,25 EUR) aus. Im Oktober 2015 endete die durch den Abgasskandal beschleunigte Impulsbewegung bei 86,36 EUR. Seither tendiert der Wert übergeordnet aufwärts und konnte dabei in der Spitze um 81 Prozent zulegen. Mit dem Rallyhoch bei 156,55 EUR vom 25. Januar dieses Jahres wurde das Dieselgate-Gap vom 21. September 2015 (142,90-161,65 EUR) zum Großteil geschlossen. Dort begann eine Abwärtskorrektur, die aktuell andauert. Mit dem gestern markierten Jahrestief bei 130,20 EUR erreichte die Aktie ein wichtiges Supportcluster, welches sich bis 128,78 EUR erstreckt und unter anderem aus der steigenden 200-Tage-Linie resultiert. Es kam dabei zur Ausbildung einer bullishen Hammer-Kerze. Kann sich die Aktie in den kommenden Tagen stabilisieren, bleiben die Chancen für eine zeitnahe Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtstendenz gewahrt. Bestätigungen wären in einem Anstieg über 138,60/140,00 EUR sowie über 146,15/148,85 EUR zu sehen. Die potenzielle mittelfristige Zielzone lautet dann 156,55-161,65 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter 128,78 EUR würde das technische Bild hingegen deutlicher eintrüben. Es entstünden weitere Abwärtsrisiken in Richtung 125,30 EUR und 117,20-120,00 EUR.“

Wenn die Unterstützung im Bereich von 128,78 Euro hält und die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 140 Euro zulegen kann, dann wird die Investition in Long-Hebelprodukte attraktive Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 132 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 132 Euro, Bewertungstag 16.6.17, BV 0,1, ISIN: DE000GL8X9E6, wurde beim Aktienkurs von 132,50 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro gehandelt. Wenn die VW Vzg.-Aktie in nächsten Monat auf 140 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,93 Euro (+60 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 127,77 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 127,77 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CE67RJ7, wurde beim VW Vzg.-Aktienkurs von 132,50 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro taxiert. Legt der Kurs der VW Vzg.-Aktie in naher Zukunft auf 140 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt, auf 1,22 Euro (+135 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek