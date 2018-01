VW Vzg.-Calls mit 104%-Chance bei Kursanstieg auf 190€

Die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) überwand bereits im vergangenen Herbst das Niveau, auf dem sie noch vor dem Bekanntwerden des Dieselskandals notiert hatte. Allerdings befand sich der Aktienkurs bereits in den vorangegangenen sechs Monaten, als er von 253 Euro auf bis zu 162 Euro nachgab, beträchtlich unter Druck. Erst unterhalb von 100 Euro fand der Aktienkurs im September einen Boden. Danach konnte sich die Aktie schrittweise von ihrem Absturz erholen. Beflügelt von hervorragenden Verkaufszahlen in China und den USA legte der Aktienkurs allein in den vergangenen drei Monaten um 25 Prozent auf 181 Euro zu.

Auch die in den vergangenen Tagen veröffentlichten Expertenanalysen, in denen die Aktie mehrheitlich mit Kurszielen von bis zu 220 Euro zum Kauf empfohlen wird, indizieren, dass die VW Vzg.-Aktie noch über Steigerungspotenzial verfügen könnte. Wenn die Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug auf 190 Euro fortsetzen kann, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 185 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 185 Euro, Bewertungstag 16.3.18, BV 0,1, ISIN: DE000GD3XEQ2, wurde beim Aktienkurs von 181,40 Euro mit 0,683 – 0,693 Euro gehandelt. Legt der Kurs der VW Vzg.-Aktie in spätestens einem Monat auf 190 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,89 Euro (+28 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 174,8606 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 174,8606 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP3EYH4, wurde beim Aktienkurs von 181,40 Euro mit 0,72 – 0,74 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf 190 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,51 Euro (+104 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 171,12 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 171,12 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF3WZC9, wurde beim Aktienkurs von 181,40 Euro mit 1,19 – 1,20 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 190 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,88 Euro (+57 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek