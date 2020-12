VW Vzg.-Calls mit 103%-Chance bei Kursanstieg auf 156 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) legte von Anfang November bis zum 25.11.20 von 123 Euro um beachtliche 27 Prozent auf bis zu 156,68 Euro zu. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 142,90 Euro abbröckeln ließen.

Nach einer virtuellen Konferenz zum Thema ESG (Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales Unternehmensführung) empfahlen Experten in den jüngsten Analysen die VW Vzg.-Aktie mit Kurszielen von bis zu 181 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf. Risikobereite Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder einen Anstieg auf das Niveau vom 25.11.20 bei 156 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 150 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 150 Euro, Bewertungstag 19.2.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ11TX6, wurde beim Aktienkurs von 142,90 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro gehandelt.

Kann die VW Vzg.-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 156 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,02 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 131,332 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 131,332, Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3GH77, wurde beim Aktienkurs von 142,90 Euro mit 1,20 – 1,21 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen ein Kursanstieg auf 156 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,46 Euro (+103 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,277 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,277 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR303X3, wurde beim Aktienkurs von 142,90 Euro mit 1,80 – 1,81 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 156 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,07 Euro (+70 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek