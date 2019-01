VW Vzg.-Anleihen mit 6,4% und 6,7% Zinsen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Trotz negativer Gerichtsurteile, den negativen Konsequenzen einer Absenkung der CO2-Grenzwerte und die durch den Abgasskandal entstehenden hohen Kosten konnte sich der Kurs der VW-Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) in den vergangenen 12 Monaten im Vergleich mit dem Gesamtmarkt halbwegs stabil entwickeln. Mit einem Minus von 17 Prozent büßte die VW Vzg.-Aktie im abgelaufenen Jahr ungefähr genau so viel wie der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) ein.

Falls sich die durchwegs positiven Erwartungen der Analysten erfüllen, die die auf dem aktuellen Kursniveau als „leicht unterbewertet“ eingestufte VW Vzg.-Aktie mit Kurszielen von bis zu 220 Euro zum Kauf empfehlen, dann sollte das Abwärtspotenzial des Aktienkurses begrenzt bleiben.

Aktienanleihen mit 6,40% und 6,70% Zinsen

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die VW Vzg.-Aktie in einem Jahr nicht 20 Prozent ihres am 14.1.19 ermittelten Schlusskurses verlieren wird, könnte die Easy Aktienanleihe der Deutsche Bank (ISIN: DE000DS9Y312) interessant sein. Die Barriere wird voraussichtlich bei 80 Prozent (eine Abweichung von plus/minus 5 Prozent ist möglich) liegen. Wenn die VW Vzg.-Aktie am Bewertungstag (13.1.20) oberhalb der Barriere notiert, dann wird die Anleihe drei Tage danach mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent und einer Zinszahlung in Höhe von 6,40 Prozent pro Jahr zurückbezahlt. Notiert die VW Vzg.-Aktie unterhalb der Barriere, dann wird die Anleihe bei einem angenommenen Basispreis von 140 Euro mittels der Zuteilung von (Nennwert 1.000:Basispreis 140)=7,14286 VW Vzg.-Aktien erfolgen. Der Gegenwert des Bruchstückanteils wird ausbezahlt. Die Anleihe kann noch bis 14.1.19 gezeichnet werden.

Bei der bis zum 18.1.19 zur Zeichnung aufliegenden Deutsche Bank-Aktienanleihe auf die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE000DS95U80), die über einen Jahreszinskupon von 6,70 Prozent verfügt, wird der Basispreis bei 90 Prozent (eine Abweichung von plus/minus 5 Prozent ist möglich) liegen. Der reduzierte Basispreis wird vor allem dann seine für Anleger positiven Eigenschaften ausspielen, wenn die Anleihe mittels Aktienlieferung getilgt wird. Bei einem am 18.1.19 ermittelten Schlusskurs der VW Vzg.-Aktie von 140 Euro, errechnet sich – sofern der Basispreis bei 90 Prozent des Schlusskurses fixiert wird - ein Basispreis in Höhe von 126 Euro. Wenn die VW Vzg.-Aktie am 17.1.20 unterhalb des Basispreises notiert, dann erhalten Anleger (1.000:126)=7,93651 Aktien zugeteilt, wobei der Bruchstückanteil ebenfalls in bar abgegolten wird. Bei einem finalen Aktienkurs oberhalb des Basispreises wird auch diese Anleihe mit ihrem Ausgabepreis und dem Zinskupon zurückbezahlt.

ZertifikateReport-Fazit: Diese zwei unterschiedlich ausgestatteten Aktienanleihen bieten Anlegern bei einem halbwegs stabilen Kursverlauf der VW Vzg.-Aktie innerhalb des nächsten Jahres Bruttorenditechancen von 6,40 und 6,70 Prozent.

Walter Kozubek