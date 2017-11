VW – Rendite geht viel einfacher als gedacht

In unseren Depots sind wir konservativ-optimistisch aufgestellt. Dabei haben wir uns einen relativ hohen Cash-Bestand bewahrt. Der DAX ist kurzfristig überhitzt, aber mitten in der Jahresendrally ist das kurzfristig kein Grund zum Aktionismus. Es lohnt sich jedoch ein Blick auf Memory-Express Zertifikate wie die WKN SG7XDD auf Siemens und VW. Wir empfehlen diese Zertifikate seit Gründung unseres Portals beständig.

Diese Produkte bieten in schlechten Zeiten einen extrem guten Puffer, weil man jahrelang Zeit hat um die Rendite einzufahren. Die Kupons, also die Zinsen, werden auf Halde gelegt, weshalb ein oder zwei schlechte Jahre bei einer Aktie nicht den Ausschlag geben. Dreht die Aktie nach oben läuft das Zertifikat teils sogar besser als die Aktie selbst. Wir greifen diese Funktionsweise in unseren Webinaren mit onemarkets, Societe Generale und Vontobel in den nächsten Wochen auf. Mit Blick auf den Markt empfehlen wir bei den Discount-Calls nun Gewinne mitzunehmen. Capped-Bonus Zertifikate aus unserer Produktauswahl ohne Aufgeld sind weiterhin ein gutes Handwerkszeug.

Infineon, VW und Lufthansa sind die stärksten DAX-Aktien

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. DIX RSL AIXTRON SE NA O.N. 13,4 6,688 112,159 1,35 SILTRONIC AG NA O.N. 127,2 6,89 65,18 1,31 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 21,135 3,35 44,457 1,213 LUFTHANSA AG VNA O.N. 27,4 0,44 50,699 1,184 COVESTRO AG O.N. 82,36 0,87 19,66 1,18 WACKER CHEMIE O.N. 133,95 2,64 27,84 1,17 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 155,9 2,57 12,7 1,14 INFINEON TECH.AG NA O.N. 23,505 0,75 23,283 1,133 WIRECARD AG 84,55 0,06 41,16 1,13 CECONOMY ST 11,2 -0,089 16,146 1,126

Name Kurs %Änd. DIX RSL GFT TECHNOLOGIES SE 12,885 3,452 -27,746 0,817 NORDEX SE O.N. 8,874 -0,169 -31,714 0,862 KION GROUP AG 68,71 -0,38 2,96 0,9 THYSSENKRUPP AG O.N. 22,905 -0,694 -4,782 0,925 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 5,33 -1,296 -35,182 0,937 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 16,59 -0,837 22,848 0,939 SUEDZUCKER AG O.N. 17 1,402 -16,025 0,954 TELEFONICA DTLD HLDG NA 4,363 -1,49 -0,316 0,958 CTS EVENTIM KGAA 35,46 0,226 -2,8 0,961 DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. 31,275 0,24 -13,106 0,963

