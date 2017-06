VW Platziert erneut Anleihen

Mit einer weiteren großen Anleihen Platzierung nach dem Dieselgate, scheint VW zumindest am Neuemissionsmarkt den Skandal weiter hinter sich zu lassen. So wurden zwei Perpetual Anleihen in Höhe von 1,5 und 2 Milliarden EUR platziert. Leider kamen die Anleihen in der Privatanlegerfeindlichen Stückelung von 100.000 EUR an den Markt. Da es sich hierbei um Perpetual-Papiere, also Anleihen ohne festes Laufzeitende handelt, sollte man sich die Zeit nehmen die Ausstattung genauer zu betrachten. Auch unterliegen diese Anleihen auf Grund ihrer Gestaltung, einer höheren Schwankungsbreite und verhalten sich daher eher etwas wie Aktien.Die Anleihen gehörten zu den meist gehandelten Papieren in dieser Woche und sind wie folgt ausgestattet: WKN A19JX3 (1,5 Mrd. EUR): Kupon: 2,70% bis zum 14.12.2022; danach 5 Jahres Euro Swapsatz + 254 Basispunkte bis zum 14.12.2027; danach 5 Jahres Euro Swapsatz + 279 Basispunkte bis zum 14.12.2042; danach 5 Jahres Euro Swapsatz (EUSA5) + 354 Basispunkte. Zinsanpassung jeweils jährlich zum 14.12. Anleihe kündbar zum 14.12.2022 zu 100% und danach jeweils jährlich zum 14.12. zu 100%. WKN A19JX4 (2 Mrd. EUR): Kupon: 3,875% bis zum 14.06.2027; danach Floater Kupon: 10 Jahres Euro Swapsatz (EUSA10) + 337 Basispunkte bis zum 14.06.2047; danach 10 Jahres Euro Swapsatz (EUSA10) + 412 Basispunkte. Jährliche Zinsanpassung jeweils zum 14.06. Anleihe kündbar zum 14.06.2027 zu 100% und danach jährlich zum 14.06.