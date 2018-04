VW: Konzernumbau steht an

Zwei bedeutende Nachrichten wurden zu Volkswagen in dieser Woche veröffentlicht. Der Führungswechsel mit Konzernumbau in Wolfsburg und geplante Änderungen an den Marktbedingungen in China. Mit einem Mini Future Long könnte sich bei einer steigenden Volkswagen-Aktie eine Trend-Chance von 135 Prozent ergeben.

Am Dienstag kündigte Volkswagen überraschend einen Umbau seiner Führungsriege an. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Matthias Müller soll durch Herbert Diess, bisheriger Chef der Kernmarke, ersetzt werden. Obwohl Diess keine drei Jahre bei den Wolfsburgern ist und zuvor bei BMW im Vorstand war, erlebte er bei Volkswagen bereits turbulente Zeiten. Jedoch gelang es ihm, mit Modellen wie Golf oder Passat die Effizienz zu verbessern. Mit dem Wechsel könnte der Konzern neu geordnet werden. Aber nicht nur die bevorstehenden Änderungen, zu denen Details auf der Aufsichtsratssitzung am Freitag erörtert werden könnten, ließ auf freundlichere Aussichten bei Volkswagen hoffen. Auch China trug eine Meldung dazu bei. Peking möchte, den Aussagen von Staatschef Xi Jinping folgend, das Land wirtschaftlich weiter öffnen und stellte neben geringeren Zöllen beim Import von Fahrzeugen ebenso Änderungen an der Eigentümerstruktur von Unternehmen in Aussicht, so dass sich nicht-chinesische Hersteller auch zu gleichen Teilen oder mehrheitlich an Unternehmen in China beteiligen könnten.

Zwei Meldungen: eine Richtung

China ist für Volkswagen der wichtigste Absatzmarkt. Im vergangenen Jahr verkaufte der VW-Konzern dort erstmals mehr als vier Millionen Fahrzeuge. An Joint Ventures, um Teile und Modelle für den dortigen Markt zu produzieren, konnte sich Volkswagen aber nur mit weniger als 50 Prozent beteiligen, so dass die Mehrheit bislang vom chinesischen Partner gehalten wird. Zahlreiche Analysten meldeten sich in dieser Woche zu Wort, die die beiden Meldungen gleichermaßen zum Anlass nahmen, ihre aus heutiger Sicht höheren Bewertungen zu bestätigten. Ihr Urteil fiel mit Zielen bis 241 Euro überwiegend positiv aus. Die Analysten der Deutschen Bank erwarten gar den Beginn einer neuen Ära bei Volkswagen (Kaufen, 210 Euro). Den potenziellen Wandel in der VW-Führung wertete Goldman Sachs als bedeutend (Buy List, 241 Euro). Kepler Cheuvreux geht wegen der Änderungen im Management auch Änderungen bei der Konzernstruktur aus (Kaufen, 222 Euro). Bernstein Research bezog sich vor allem auf die Aussicht auf vereinfachte Geschäftsbedingungen in China (Outperform, 220 Euro).

Volkswagen (Tageschart in Euro) Tendenz:

Volkswagen (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 175,08 // 179,30 // 192,46 // 197,50 Unterstützungen: 163,80 // 161,48 // 152,20 // 151,32

Mit einem Mini Future Long (WKN CY936C) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Volkswagen-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 4,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 20,4 Prozent. Der Einstieg in die spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte hier unterhalb der im Chart dargestellten Unterstützungszone im Basiswert bei 159 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich anfangs ein Stoppkurs bei 2,37 Euro, der über 178 Euro bereits auf das Vorstellungsniveau nachgezogen werden könnte. Nach oben könnte sich bei einer steigenden Volkswagen-Aktie auf mittlere Sicht ein Kursziel um 230 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: CY936C

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 4,03 - 4,04 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 135,44 Euro

Basiswert: Volkswagen KO-Schwelle: 139,00 Euro

akt. Kurs Basiswert: 174,56 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 9,50 Euro Hebel: 4,4

Kurschance: + 135 Prozent Quelle: Citigroup

