VW – J.P Morgan gibt Gas

In den letzten Monaten war für VW-Aktionäre nicht viel zu holen. Seit Februar fiel die Aktie um rund 20 Prozent. Bei den Analysten ist man weiterhin guter Dinge. J.PMorgan hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen auf “Overweight” mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an einen etwas stärkeren Produktmix bei den Marken VW und Skoda an. Anleger greifen zum VW-Discounter MF5WHD, Trader setzen auf den Turbo-Bull TD7ZNW.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) vor der Berichtssaison im europäischen Automobilsektor auf “Equal-weight” mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Aktien aus dem Autosektor seien zuletzt unter anderem von den Unsicherheiten um den Zollstreit und das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP belastet worden, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Quartalsberichte dürften insgesamt akzeptabel ausfallen, die Kurse aber mehr von den Ausblicken beeinflusst worden. US-Zölle blieben mit Blick auf die zweite Jahreshälfte das größte Gewinnrisiko.

Was in dieser Woche ansteht schauen wir uns anhand der Onemarkets-Experten an…

In der abgelaufenen Woche zeigten sich die Aktien äußerst schwankungsfreudig. Schuld waren vor allem die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Zum Wochenschluss haben sich die meisten Aktienbarometer jedoch gefangen. So schloss der DAX® wieder über 12.500 Punkte unter EuroStoxx® 50 oberhalb von 3.450 Punkten. In den USA markierte der NASDAQ®-100 gar ein neues Allzeithoch.

Der Euro/US-Dollar tauchte im Wochenverlauf unter die Marke von 1,17 US-Dollar und blieb damit im seit Mitte Mai gebildeten Seitwärtstrend. Der Rohstoffmarkt zeigte sich im Wochenverlauf ebenfalls schwächer. Gold sackte zum Wochenschluss auf rund 1.240 US-Dollar pro Feinunze ab und der Preis für ein Barrel Brent gab auf 75 US-Dollar nach.

In der kommenden Woche wird der Handelsstreit sicherlich wieder Top-Thema an den Börsen sein. Allerdings dürften die anstehenden Wirtschaftsdaten sowie die Berichtssaison die Märkte maßgebliche Impulse geben.

Unternehmen im Fokus

Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht kommende Wochen Zahlen zu Pkw-Neuzulassungen in Europa. Die Daten könnten die Kurse der Autobauer BMW, Daimler und VW bewegen. Zudem findet die internationale Messe für die Luft- und Raumfahrt in Farnborough statt. Traditionell fliegen die großen Flugzeugbauer Airbus und Boeing auf derlei Messen zahlreiche Großaufträge ein.

Nächste Woche kommt die Berichtsaison in Fahrt. Aus den USA werden unter anderem American Express, Bank of America, eBay, Goldman Sachs, General Electric, IBM, Microsoft und T-Mobil US Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Bei den deutschen Titeln stehen unter anderem ADVA Optical, Hella, SAP und Software AG und ihre Zahlen im Fokus.

16.7.: China – BIP Q2

16.7.: China – Industrieproduktion, Juni

17.7.: USA – Industrieproduktion, Juni

18.7.: Europa- Verbraucherpreise Euro-Zone, Juni

18.7.: USA – Fed veröffentlicht Beige Book

19.7.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 14. Juli

Wichtige TermineCharttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.500/12.630 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.170/12.340/12.400/12.450 Punkte

Der DAX® eröffente mit mit einem Gap nach oben und konnte sich im Tagesverlauf im Bereich von 12.550 Punkte festsetzen. Damit besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 12.630 Punkte und im weiteren Verlauf bis 12.760 Punkte. Auf der Unterseite finder der DAX® zwischen 12.400 und 12.500 Punkten eine breite Unterstützung.