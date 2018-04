VW – J.P Morgan bleibt am Gas

In den vergangenen vier Wochen steht VW mit einem plus von rund zehn Prozent an der DAX-Spitze für diesen Zeitraum. Bei J.P Morgan geht man davon aus, dass die Aktie dieses Momentum hält. Die US-Bank hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien vor Zahlen zum ersten Quartal auf “Overweight” mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Die Kennziffern des Autokonzerns dürften besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sollten sie für die Kernmarke VW einen Wendepunkt hin zu einer besseren Gewinnentwicklung darstellen. In unserer Auswahl finden Bullen den Turbo TD73J7, Discount-Call PR7UTS und Capped-Bonus CY7D1R.

Beim DAX zeigen sich die Kurse kurzfristig weiter in Sommerlaune – wer den Index absichern möchte greift zum Put-OS DGM1GM.

Das große Chartbild präsentiert Franz-Georg:

Euro/Dollar steht auf Messers Schneide – DAX kämpft mit der 200-Tage-Linie

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 24.04.2018:

DAX-Tageschart:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CQ397U Basispreis 11.750 13.100 Knock-out-Level 11.750 13.100 Laufzeit 28.06.2018 21.09.2018

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM9S2H DM85NW Basispreis 2.520 3000 Knock-out-Level 2.520 3000 Laufzeit 29.06.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN CQ38QF CQ38RB Basispreis 1250 1420 Knock-out-Level 1250 1420 Laufzeit 27.06.2018 27.06.2018

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN HW9F3H HW9F5G Basispreis 1,15 1,31 Knock-out-Level 1,15 1,31 Laufzeit 28.09.2018 28.09.2018

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM9UNB DM9URG Basispreis 60,25 70,25 Knock-out-Level 60,25 70,25 Laufzeit 24.05.2018 24.05.2018

Trading-Ideen Brent