VW – J.P Morgan bleibt am Ball

Die gute Stimmung beim DAX wird auch von den Autobauern getragen. VW konnte seit Jahresbeginn rund sechs Prozent an Wert zulegen. J.P.Morgan hat sich mit der Aktie beschäftigt und sieht VW gut aufgestellt.

Nun zur Einschätzung: ”J.P.Morgan hat die Vorzugsaktie von Volkswagen (VW) von der “Analyst Focus List” gestrichen, sie aber mit “Overweight” mit einem Kursziel von 213 Euro bekräftigt. Mehr noch als VW dürfte im neuen Jahr PSA im Hinblick auf die Markterwartungen positiv überraschen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Wolfsburger jedoch sollten nach der Dieselkrise solide Fortschritte bei der Profitabilitätswende der Marke VW in Nordamerika, Brasilien und Russland machen. Allgemein sieht Asumendi innerhalb des Sektors 2018 aber nicht nur sehr gute Chancen für Restrukturierungsstories wie VW, sondern auch für Wachstumsunternehmen sowie mehrere defensive Zulieferer.”

Quelle: dpa-afx, eigene Recherche