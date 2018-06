VW, Infineon, NASDAQ – unsere Investmentideen

„Ein Klassiker des Films ist „Spiel mir das Lied vom Tod“ und Italien führte zuletzt „Spiel mir das Lied vom Euro-Tod auf. Dies sorgt für Verwerfungen allerorten, doch scheint sich der DAX erst einmal zu fangen und auf eine Problemlösung zu vertrauen. Die Zinsen für deutsche Staatsanleihen sind dennoch im Rückwärtsgang, Investoren flüchten in Sicherheit. Noch nimmt kaum einer die Aufführung so richtig ernst.

Denn der Euro steht unter Druck, doch angesichts der Größe Italiens wäre ein Aus des Euro ein Schnitt, der die Eurozone vor die Existenzfrage stellen würde. Italien ist nicht Griechenland, sondern vielmehr. Die Märkte setzen daher aktuell auf die Vernunft südlich der Alpen. Für den Dax bedeutet dies bisher einen geordneten Rückzug nach der Frühjahrsrally und nicht mehr. In der kommenden Woche wäre bei positiver Tendenz gar eine Rückkehr Richtung 13.000 möglich. Eine ausgewachsene Korrektur im Sommer ist danach nach wie vor möglich, angesichts der Bewertungen in den USA sogar wahrscheinlich. Denn die Tech-Aktien in den USA notieren teuer nah am Rekordhoch. Mit einem guten Stück Liquidität und Vorsicht sollten Anleger auf Sicht fahren.

Unsere Investmentideen für die kommenden Wochen:

