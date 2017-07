VW – Goldman Sachs prognostiziert Kursexplosion

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Mit unseren Discount-Calls (vom 24.05) fahren Sie seit Monaten ganz ordentlich bei VW, auch einen Inliner () legen wir Ihnen nach wie vor ans Herz, jedoch mit breitem Abstand wie immer. Denn so optimistisch wie mancher Analyst sind wir nicht, sehen VW als günstig bewertet an, aber nicht als immenses Schnäppchen – Stichwort US-Automarkt. Unser Kursziel wäre eher 160 Euro. Goldman sieht das ganz anders. Die US-Investmentbank sagt “Conviction Buy List” mit einem Kursziel von 215 Euro – 55 Prozent Potenzial, das wäre eine Kursexplosion. Er habe seine Erwartungen auf Quartalsebene aktualisiert, für das Gesamtjahr aber unverändert belassen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie. Für das zweite Jahresviertel kürzte er seine Gewinnschätzung je Aktie von 6,81 auf 6,73 Euro. Angehobene operative Schätzungen würden dabei mehr als aufgezehrt durch einen höheren Finanzaufwand. Hm – aber warum dann dieses irre hohe Kursziel. Nun ja.

Blicken wir abseits von VW auf Handwerkszeug zum DAX – ebenfalls sehr wichtig dieser Tage – denn Optionsscheine werden wieder interessant bei sinkender Vola und die großen Charts im Überblick.

Wer sich absichern möchte, greift zum Put CW7JNR auf den DAX. Als Turbo-Bull eignet sich die TD7BM9. Bullen, die Optionsscheine bevorzugen, greifen zum Call XM84T5.

S&P 500: Konsolidierungsformation beachten

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 11.07.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

