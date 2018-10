VW - Diesel-Einigung sorgt für spektakuläres Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Die UniCredit hatte die Füße in Sachen Inliner in den letzten Monaten still gehalten. Offiziell gab es ein Verbot seitens der Regulierer für diese Produktart. Man hat nachgedacht und gemerkt, dass das ziemlicher Unfug war. Binäre Optionen sind nämlich was anderes. Long Story short – wir setzen Inliner sehr häufig strategisch ein. Sie eignen sich natürlich auch zum Spekulieren. So wie dieser VW-Inliner. Gefällt uns, das Papier mit WKN HX4GAW. Übrigens – wer auch mal Gebühren sparen mag beim Produktkauf OHNE Freetrade-Aktion, der schaut sich mal Floribus als App an. Da gibt es die Gebühren zurück, egal, wo man handelt. Unserer Ansicht nach ein cooles Modell, wäre schick, wenn das irgendwann alle Emittenten hätten. Dann wäre die Abhängigkeit von den Brokern in gelb oder orange oder anderer Farbe vielleicht auch geringer

Kleiner Nachtrag zum Diesel-Frieden: Daniel nimmt hier Stellung