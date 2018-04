VW, Daimler, BMW – wichtige Woche

In der zurückliegenden Woche präsentierten sich die Aktienmärkte zwiegespalten. Während sich der EuroStoxx50®, der französische CAC® 40 und der britische FTSE® 100 Index im Wochenvergleich deutlich verbesserten, traten der DAX® und der italienische FTSE MIB® nahezu auf der Stelle und der Dow Jones® gab gar deutlich nach. Störfeuer kam in erster Linie von der Zinsseite. Ein Ölpreis von mehr als 70 US-Dollar pro Barrel schürt die Angst vor Inflation und damit vor steigenden Zinsen. Zudem fielen die Unternehmensdaten durchwachsen aus. Vielen deutschen Unternehmen setzte im ersten Quartal der starke Euro zu.

Die Beruhigung am Anleihemarkt stützte DAX® & Co zum Wochenschluss könnte die Aktienmärkte in der kommenden Woche stützen. Allerdings warten trotz des Feiertags am Dienstag ein Datenreigen und die Zinsentscheidung der US-Fed auf die Anleger.

In der kommenden Woche geht der Datenreigen weiter. Bei den deutschen Konzernen richten sich die Blicke vor allem auf Adidas, BASF, Bayer, BMW, Deutz, CompuGroup, Freenet, Fresenius, Fresenius Medical Care, GEA Group, Hugo Boss, Infineon, Jungheinrich, Lanxess, Morphosys, MTU Aero Engines, Pfeiffer Vacuum, Rational, RIB Software, Siemens Healthineers, Tele Columbus und Vonovia. Zudem warten die US-Konzerne Alibaba, Apple, BP, McDonalds, Pfizer und Tesla mit Zahlen für das abgelaufene Quartal auf.

Am Dienstag werden Zahlen zum US-Autoabsatz im April veröffentlicht. Am Donnerstag folgen die Pkw-Neuzulassungszahlen aus Deutschland. Die Zahlen könnten die Aktien der Autobauer BMW, Daimler und VW bewegen. Zum Wochenschluss wird der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) Daten zum Auftragseingang im März veröffentlichen. Damit könnten die Aktien von GEA Group, Jungheinrich, Kion und Krones in den Fokus der Anleger rücken. Derweil laden unter anderem BASF, Hochtief, Hugo Boss, Leoni und Linde zur Hauptversammlung.

30.04.: China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, April

01.05.: Deutschland – Börsen sind feiertagsbedingt geschlossen

02.05.: Europa – BIP Euro-Zone Q1, vorläufige erste Schätzung

02.05.: USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, April

02.05.: USA – Abschlusstag und Zinsentscheid des Offenmarktausschusses der Fed

03.05.: Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, April

03.05.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 28. April

03.05.: USA – Auftragseingang Industrie, März

Wichtige TermineCharttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.590/13.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.200/12.280/12.350/12.460 Punkte

Der DAX® setzt sich zum Wochenschluss an der Widerstandsmarke von 12.590 Punkten fest. Gelingt der Ausbruch über dieses Level und damit aus den Seitwärtstrend besteht die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich von 13.000 Punkten. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern bis 12.460 Punkte gerechnet werden.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2018 – 27.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.04.2012 – 27.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

