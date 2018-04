VW, Daimler, BMW – Diesel, was nun?

Jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland hängt am Auto, so hört man es seit Jahrzehnten. Nun verfallen Restwerte bei Diesel-Flotten – BMW, Daimler und VW haben ein Problem. Autofahrer jedoch sollten sich wehren! Vielleicht aber anders als üblich. Und etwas einfordern, was wirklich nötig ist. Auf der Produktseite sind die Inlinerauf Porsche undauf Daimler attraktiv. Zur Spekulation auf Volkswagen eignet sich der Turbo-Bull

Ein Bekannter brachte es am Mittwoch ganz gut auf den Punkt. „In den USA ist das meist verkaufte Auto der Spritfresser der Ford F-Series. Hinter einem deutschen Euro-6-Diesel würde ich dagegen schlafen.“ Natürlich ist die Aussage des ehemaligen Journalisten zugespitzt, doch in der Tat scheint es absurd, dass in den USA fast 900.000 Einheiten jenes spritfressenden Supertrucks über die Ladentheke gehen während man in Europa um Dieselabgase ringt.

Mal zum Vergleich: Ford braucht allein für seine F-Series jährlich 350.000 Tonnen Aluminium, damit verarbeitet man nach Angaben von Lieferant Alcoa für dieses Modell mehr Aluminium als die komplette europäische Autoindustrie zusammen. Auch in der Diskussion um E-Autos wird häufig vergessen, dass die Produktion solcher Fahrzeuge alles andere als klimaneutral ist. Mal abgesehen davon, dass 95 Prozent aller Tesla Fahrzeuge für die reiche Oberklasse darstellen.

Ausweg gesucht

Wie kommen wir also raus aus der Dieselfalle? Das Abarbeiten an Grenzwerten kann es eigentlich nicht sein, denn schon beim Aufstellen dieser Grenzwerte war man sich auf EU-Ebene vor Jahren bewusst, dass früher oder später Fahrverbote unmöglich sein würden. Geschlafen haben natürlich die Hersteller, keinesfalls aber nur die deutschen Produzenten. So sind bei allen zugelassenen Diesel die Prozentanteile an besonders dreckigen Euro-5-Diesel bei Toyota am höchsten.

Fahrverbote sind eine Option, um Richtwerte einzuhalten, um die Vorgaben zu befriedigen. Eine nachhaltige Lösung sind sie nicht. Förderlich wäre es, Autofahrern endlich vernünftige Alternativen zu bieten. Ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist diskutiert – dies hätte man längst haben können. Die Politik hat es bewusst ignoriert und stattdessen die Autoindustrie mit Subventionen überschüttet – der Autofahrer ist ihr in Wahrheit völlig egal. Würde sie ihn interessieren, käme man auf Alternative zwei.

Gute Alternativen wären möglich

In Frankfurt findet dieser Tage die Wahl zum neuen Oberbürgermeister statt. Abgesehen von den Grünen hat keine Partei Ideen zum öffentlichen Nahverkehr. Von SPD oder CDU kommt nichts, wenn es darum geht, in einer typisch überfüllten Stadt wie Frankfurt das Radwegenetz auszubauen. Wer aus Städten wie Kopenhagen oder Amsterdam nach Frankfurt zurückkehrt hat das Gefühl, das Fahrrad sei erst vor Tagen erfunden worden. Die Radwegepolitik der Stadt ist eine Frechheit. Und damit auch keine Alternative.

Pendler sind nicht bescheuert

Sicher gäbe es viele Pendler, die ihr Fahrzeug gerne fünf Kilometer außerhalb der Stadtgrenze parken würden, um beispielsweise mit dem Rad die letzten Kilometer zu absolvieren. Das schafft man selbst untrainiert in zwanzig Minuten ohne folgende Parkplatzsuche. Sich aber beispielsweise in Frankfurt mit dem Rad aber auf den dreispurigen Innenstadtring zu wagen, braucht Mut und für einige ältere Menschen oder unerfahrene Radfahrer eine gehörige Portion Überwindung.

Autolobby winkt aus dem Seitenfenster

Mit der Ansage von Fahrverboten lässt man Pendler, Dieselbesitzer und überhaupt alle Bürger einmal mehr allein. Die Autolobby verhindert bewusst, dass Deutschlands Bürger überhaupt die Möglichkeiten haben umzudenken. Und sogenannte Politiker wie Alexander Dobrindt beschäftigten sich jahrelang statt mit Nahverkehr mit der Ausländermaut.

Vielleicht liegt es auch daran, dass mir spontan so wenige Autolobbyisten und Autohersteller aus den Niederlande oder Dänemark einfallen, die gegen die Lösungen für Amsterdam oder Kopenhagen hätten intervenieren können?