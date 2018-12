VW, Daimler, BMW – mit Blick Richtung USA und Rendite

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Insbesondere die deutschen Autobauer blicken gespannt in die USA. Sie sind derzeit von Strafzöllen beim US-Import bedroht. Wie Ende der Woche bekannt wurde, soll am Dienstag ein Treffen der Chefs von Volkswagen (WKN:), Daimler (WKN:) und BMW (WKN:) mit Trump-Vertrauten in Washington stattfinden. Die Capped-Bonus Zertifikate auf die Autobauer liefern alle attraktive zweistellige Jahresrenditen und sind für die Jahresendrally das richtige Instrument für Anleger.

Aktuell steht auch der Ölpreis im Fokus bei den Deutschen. Wir blicken auf die aktuelle Spotanalyse Deutschland der VP Bank:

“Die Inflationsrate fällt einer vorläufigen Schätzung zufolge im November von 2.5% auf 2.3%. Ohne unterbrochene Öllieferketten wäre der Preisrückgang deutlicher ausgefallen.





Schade, sehr schade sogar. Gerade in den Herbstmonaten würde ein rückläufiger Ölpreis für eine spürbare Entlastung vieler Haushalte führen, müssen doch die Heizölvorräte für die bevorstehenden Wintermonate befüllt werden. Die Ölhändler taten den Verbrauchern sogar den Gefallen und schickten die Preise auf Talfahrt. Aber Pustekuchen, die gefallenen Weltmarktpreise kommen bei den Haushalten derzeit nicht an. Schuld daran ist die lange anhaltende Trockenphase. Die Rheinschifffahrt ist eingeschränkt. Wichtige Lieferketten sind damit unterbrochen und die Energiepreise bleiben auf einem hohen Niveau.

Während also in den USA die günstigeren Spritpreise mehr Geld für die Weihnachtseinkäufe übrig lassen, reibt sich so mancher deutscher Autofahrer an der Zapfsäule ungläubig die Augen. Es muss deshalb nicht weiter verwundern, dass die Teuerungsrate mit 2.3% auf einem verhältnismäßig hohen Niveau bleibt. Da im Vorjahresmonat die Ölpreise Fahrt aufnahmen, hätte ohne das Niedrigwasser der deutschen Flüsse ein spürbarer Rückgang der Inflationsrate auf dem Programm gestanden. Wie die Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, legte die Energiepreiskomponente der Inflationsrate sogar deutlich zu.

Für die Energiepreisen wäre also eine länger anhaltenden Regenperiode ein Segen. Nichtsdestotrotz sprechen Basiseffekt in den bevorstehenden Monaten für eine moderat fallende Inflationsrate – auch wenn die Schifffahrt auf den deutschen Flüssen eingeschränkt bleibt.”

Quelle: VP Bank, eigene Recherche