VW: Chance von 107 Prozent

Früher Vogel pickt den Wurm? Fakt ist: VW setzte sehr früh auf die chinesische Karte. Dies sollte sich auszahlen. Auch charttechnisch ist die VW-Aktie interessant. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von Volkswagen vor.

Welchen Markt bezeichnet Volkswagen als "zweiten Heimatmarkt"? Genau: China. Denn im Reich der Mitte sind die Wolfsburger mittendrin statt nur dabei. Und das schon ziemlich lange. Logisch: Der VW-Konzern hat noch viel vor auf dem weltgrößten Automarkt. Stichwort E-Offensive. "Die Denkweise der Menschen und die Politik der Regierung sind mehr auf Elektroautos ausgerichtet als in jedem anderen Land", wird der neue Vorstandschef Herbert Diess zitiert. Mehr als 11 Mio. E-Autos will Volkswagen bis 2028 in China produzieren. In diesem Jahr will VW nicht weniger als 8 neue SUVs auf den chinesischen Markt bringen. Übrigens: Der Golf, das Nachfolgemodell des legendären Käfers, feierte im März seinen 45. Geburtstag und wurde weltweit bereits mehr als 35 Mio. Mal verkauft. Ein echter Klassiker also.

Ausbruch aus Abwärtstrend

Und die VW-Aktie? Im Herbst 2015 plumpste das Papier von Volkswagen unter die Marke von 90 Euro. Der Dieselskandal hinterließ deutliche Spuren bei der Aktie - dieser damals immense Belastungsfaktor scheint nun Vergangenheit. Denn seit Herbst 2015 bewegt sich die VW-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 138 Euro verläuft. Hinzu kommt: Vor kurzem konnte der DAX-Titel seinen langfristigen, seit Frühjahr 2015 bestehenden Abwärtstrend nach oben überwinden. Die Analysten der Deutschen Bank haben die Einstufung für die VW-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Anlegerfokus werde sich nun vor allem darauf richten, ob sich die für die zweite Jahreshälfte 2019 erhoffte Sektorerholung manifestiere.

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SE7GQA) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden VW-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 3,1 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 28 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unterhalb des langfristigen Aufwärtstrends im Basiswert bei 137,85 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,10 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel kann um 210 Euro liegen. Bei dieser Trading-Idee ergibt sich somit ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,8 zu 1.

Volkswagen Vz. (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Aufwärtstrend: 138,01 Euro

Mini Future Long auf Volkswagen (Stand: 17.04.2019, 07.55 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SE7GQA

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 4,98/4,99 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 106,85 Euro

Basiswert: Volkswagen Vz. KO-Schwelle: 112,18 Euro

akt. Kurs Basiswert: 156,62 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 10,32 Euro Hebel: 3,1

Kurschance: + 107 Prozent Quelle: Société Générale





