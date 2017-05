VW – Bundesliga badet Betrug aus

In unserem Beitrag bei n-tv vom 7.Oktober 2015 hatten wir es angekündigt, mittlerweile zeigt es sich deutlich – die Bundesliga wird vom VW-Abgasskandal stärker betroffen sein als ihr lieb ist – siehe 60 und Wolfsburg. Vor allem für die 60er ist dies ein herber Schlag, kämpft man doch gegen den Abstieg in die 3.Liga, den man 2015 erst durch einen Last-Minute-Entscheid gegen Holstein Kiel abwenden konnte. Der Abgas-Skandal von VW ist also an der Bundesliga nicht spurlos vorübergegangen – im Gegenteil.

So profitierte bisher der DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg als hundertprozentige Tochter des Unternehmens vom immensen Sponsoring. Der Autokonzern ist zudem über die Tochter Audi an Bayern München und dem FC Ingolstadt beteiligt. Beim VfL Wolfsburg dürfte der Gürtel in den kommenden Jahren auch etwas enger werden und der Verein, der sich mit einem Banner zuletzt gegen den Rivalen Eintracht Braunschweig blamierte, wieder mehr von anderen Einnahmequellen abhängen.

Denn 20.116 Zuschauer – so wenige verirrten sich beispielsweise zum Champions-League-Spiel gegen ZSKA Moskau einst in die Volkswagen-Arena. Der Manager Klaus Allofs zeigte sich damals bitter enttäuscht von einer Kulisse, die Zweitligisten wie der 1.FC Kaiserslautern selbst mittwochs Abend gegen Sandhausen anlocken. Das Thema Zuschauer könnte für Wolfsburg in den kommenden Jahren noch ein Problem werden.

Denn Zuschauer, Fans und weltweite Unterstützer sind für die Top-Clubs wie Bayern München oder Borussia Dortmund mittlerweile eine riesige Umsatzquelle. Jeder Fußballverein stützt sich auf vier Säulen. Zum einen sind da die Zuschauereinnahmen bei nationalen und internationalen Spielen, hinzu kommen die TV-Gelder für Bundesliga und Champions League, es folgen die Werbeeinnahmen der Sponsoren und nicht zuletzt das Merchandising in Form von Trikotverkauf und vielem mehr.

Deutliche Kürzung der Zahlungen an VfL Wolfsburg?

Dem VfL Wolfsburg könnte in den kommenden Jahren nun auf die Füße fallen, dass man das ist, was landläufig als Werksclub bezeichnet wird. Die Fanbasis ist gering, und Top-Spieler lockte man bisher nur mit riesigen Gehaltssummen an. Denn weder die Stadt Wolfsburg noch die Tradition des Vereins laden dazu ein, begeistert bei den Niedersachsen zu unterschreiben. Dies ist bei Bayern, dem BVB und selbst bei Schalke eher der Fall.

Volkswagen hatte angekündigt, dass “jeder Stein umgedreht” wird. Man werde sich auch das Fußball-Engagement anschauen, sagte der neue Chef Matthias Müller der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”. Es ist aber extrem unwahrscheinlich, dass die Sparmaßnahmen den Vfl nicht massiv treffen werden, zumal Müller im Gegensatz zu Vorgänger Martin Winterkorn keine intensive Verbindung zum Club und zum Fußball hat. Und an dieser Stelle beginnt die Kette für die Wolfsburger, die heftige Folgen haben könnte.

Morgen präsentieren wir Ihnen den 2. Teil unserer Analyse.