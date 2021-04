VW – Autobauer hängt die Konkurrenz deutlich ab!

Die Aktie von VW (Vz.) fährt der Konkurrenz meilenweit davon und ist, gemessen an der Kursentwicklung seit Jahresbeginn, der mit Abstand stärkste Wert im DAX®. Katalysator waren vor allem steigende Absatzzahlen. So fuhren im ersten Quartal konzernübergreifend weltweit rund 20 Prozent mehr Fahrzeuge von Band. Allein in China stieg der Absatz in den ersten drei Monaten des Jahres um rund zwei Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Weiteren Schwung bringt die Ausrichtung auf E-Fahrzeuge. Der ID.3 ist in Europa längst zum meistverkauften E-Fahrzeug geworden. Der ID.4 fährt inzwischen ebenfalls vom Band und Konzernlenker Herbert Diess drückt weiter kräftig auf das Gaspedal. Nicht nur bei diesen beiden Modellen.

Zum Wolfsburger Konzern zählen neun Pkw- und drei Lkw-Marken. Mit der Hausmarke VW sowie Seat und Skoda deckt das Unternehmen den Pkw-Massenmarkt und mit Audi, Porsche, Bugatti, Bentley, Lamborghini und Ducati bedient VW das Luxussegment. Nun steht ein Paradigmenwechsel vom Verbrennungs- zum Elektromotor an. Dort liegt nun auch der Fokus der VW-Strategie Together 2025+. Im Rahmen dieser Konzernstrategie soll die Modellpalette insgesamt deutlich reduziert und ab 2026 keine reinen Verbrenner mehr vom Band fahren.

In Europa kommt das Geschäft mit E-Fahrzeugen bereits in Fahrt. In China fahren die deutschen Hersteller Tesla und den heimischen Herstellern jedoch aktuell hinterher. Das soll sich ändern. Auf der aktuell stattfindenden Automobil-Messe in Shanghai stellten VW und ihre Töchter eine Reihe von E-Modelle vor. Flagschiff von VW soll zunächst der Stadt-SUV ID.6 werden. „Wir werden zwei bis drei Jahre brauchen, um Tesla zu überholen“, sagte kürzlich Stephan Wöllenstein, Vorstandschef von Volkswagen Group China. Damit dies gelingt, werden in den kommenden vier Jahren rund 15 Milliarden Euro in China investiert. Konzernweit werden bis 2024 rund 60 Milliarden Euro in Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren investiert und bis 2029 konzernübergreifend 75 reine E-Modelle und 60 Hybridfahrzeuge auf die Strasse kommen.

Um den E-Antrieb zu sichern hat sich VW Batterielieferungen im Wert von 25 Milliarden Dollar gesichert. 2019 schmiedete VW zudem ein Joint Venture mit dem Norwegischen Batteriehersteller Northvolt. Ab 2024 soll die Produktion von Batteriezellen in Salzgitter beginnen. Die Strategie kommt bei den Investoren gut an. Derweil hält die Bundesregierung einen großen Fördertopf für E-Autos bereit. Inzwischen profitiert auch der VW-Konzern von diesen Förderungen. Mit einem KGV von 14 und einer Dividendenrendite von 2,3 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) ist das Papier moderat bewertet. Nach Angaben von Thomson Reuters sieht ein Großteil der Analysten mittelfristig noch Potenzial. Dennoch sollten Anleger mit Rücksetzern rechnen. Eine allgemeine Marktschwäche oder schwache Absatzzahlen könnten auf den Aktienkurs drücken.

Widerstandsmarken: 235,15/250,50 EUR

Unterstützungsmarken: 184,60/209,70/220 EUR

Die Aktie von VW (Vz.) brach Anfang des Jahres aus dem mittelfristigen Seitwärtstrend nach oben aus und startete eine Rallye, die die Aktie in die Region des Allzeithochs von 2015 brachte. Dreimal legte die Aktie im Bereich von EUR 250,50 nun schon den Rückwärtsgang ein. Die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie drehten kürzlich ebenfalls nach Süden. Eine Konsolidierung bis in den Bereich von EUR 209,70 (61,8%-Retracementlinie) erscheint somit durchaus möglich. Neue Kaufimpulse erfolgen erst oberhalb von EUR. 250,50.

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von VW (Vz.) für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag VW (Vz.) HR6CJ7 300,66 180,00 360,00 17.09.2021 VW (Vz.) HR6MG5 250,24 190,00 300,00 17.09.2021

Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von VW (Vz.) für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Barriere in EUR Zinssatz p.a. letzter Bewertungstag VW (Vz.) HVB5CC* 101,25% des Nennwerts* 50 %** 3,75 % 07.05.2025

*In Zeichnung bis 11.05.2021 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); inklusive Ausgabeaufschlag **des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.04.2021; 09:48 UhrCashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag VW – Autobauer hängt die Konkurrenz deutlich ab! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).