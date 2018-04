VW im Aufwind

In einer offiziellen Stellungnahme kündigte Volkswagen diese Woche an, die Führungsstruktur im Konzern verändern zu wollen. Als Nachfolger von Vorstandschef Müller wird bereits Markenchef Diess gehandelt. Die Meldung gab der VW-Aktie in dieser Woche kräftigen Aufwind – das wirkte sich auch auf die Anleihen von VW aus. So war beispielsweise die neu emittierte Anleihe mit der WKN A2LQJ0 bei Anlegern in Stuttgart stark nachgefragt. Sie läuft bis zum 21. April 2021, hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro und wird mit 0,375 Prozent p.a. verzinst. Der Bond ist mit 1.000 Euro anlegerfreundlich gestückelt.