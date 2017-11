VW Anleihe stark nachgefragt

Die guten Quartalszahlen haben nicht nur bei der VW-Aktie eine kleine Kursrallye ausgelöst – auch die Hybridanleihe der Volkswagen International Finance N.V. (WKN: A1ZYTK) wurde in dieser Woche in Stuttgart rege gehandelt. Diese wird mit 3,5 Prozent p.a. verzinst und hat ein Emissionsvolumen von 1,4 Mrd. Euro. Bei der Anleihe handelt es sich um ein Perpetual-Papier, also um eine Anleihe ohne festes Laufzeitende. Zur Wochenmitte wurden an der Börse Stuttgart bereits mehr als 3,3 Millionen Euro in dem Papier umgesetzt. Aktuell notiert die Anleihe bei 100,75. Das Papier ist mit einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal handelbar und wird von der Ratingagentur Standard & Poor’s mit BBB- bewertet. Nächster Zahlungstermin ist am 20. März 2018.