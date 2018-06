VW – Analyst senkt den Daumen

Am Mittwoch führt VW die Erholung des DAX mit knapp zwei Prozent an. Der Autobauer ist schwer angeschlagen und notiert in der Region des März-Tiefs. Bei den Analysten zeigen sich derzeit sehr gemischte Ansichten. Wir würden die Autobauer an schwachen Tagen bestenfalls über Discounter wie die WKN MF5WHD spielen. Wer sich absichern möchte, greift zum Bear MF4PCW

Unsere Favoriten auf DAX und EuroStoxx lauten:

DAX Inliner – ST0GPH

DAX Discounter – MF5729

NASDAQ Put – SC9Q8M

EuroStoxx50 Discounter - MF5V81

EuroStoxx Capped-Bonus - VL9QT0

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen Vorzüge (VW) anlässlich der Auslotung einer strategischen Allianz mit Ford auf “Outperform” mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Diese überraschende Nachricht werde natürlich die Frage aufwerfen, ob es nur der Beginn von etwas Größerem sei, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion der beiden und einem Dämpfer für die FiatChrysler-Aktien. Immerhin werde damit wohl die letzte Hoffnung auf einen Deal zwischen Fiat und VW zerstört.

Deutlich skeptischer ist die DZ Bank. Dort hat man den fairen Wert für die Volkswagen-Vorzugsaktie von 140 auf 128 Euro gesenkt und die Einstufung auf “Verkaufen” belassen. Die aktuell negativen Nachrichten um den Autokonzern bestätigten seine vorsichtige Haltung bezüglich des Dieselskandals, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Morgan Stanley hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien (VW) auf “Equal-weight” mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die jüngste Runde der von US-Präsident Trump angekündigten Strafzölle steigere die Befürchtungen der Autosektor-Anleger, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies könnte zu sinkenden Konsensschätzungen für den Sektorgewinn je Aktie führen.

Quelle: dpa-afx