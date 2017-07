VW: 245 Prozent p.a. in 8 Wochen

Alle Achtung! Trotz eines derzeit eher orientierungslosen Gesamtmarktes gab die VW-Aktie in den vergangenen Handelstagen Gummi. Einmal mehr wurde der mittelfristige, seit Februar 2016 bestehende Aufwärtstrend erfolgreich getestet, ehe die VW-Aktie Ende Juni eine sommerliche Kurs-Rally startete. Der eben erwähnte Aufwärtstrend verläuft aktuell bei etwa 132 Euro und gilt als sehr wichtige Unterstützung für den Autotitel aus dem DAX. Ebenfalls unterstützend wirken könnten das aktuelle Monatstief bei 134,30 Euro sowie die 200-Tage-Linie bei aktuell 135,16 Euro. Kurzum: Nach unten hin scheint die VW-Aktie aus charttechnischer Sicht gut abgesichert. Nach oben hin stößt das Papier des Wolfsburger Autokonzerns nun auf eine Reihe an charttechnischen Widerständen. Als da wären: Das Kurshoch von April bei 146,70 Euro, das Mehrmonatshoch von Februar bei 148,85 Euro sowie das aktuelle Jahreshoch bei 156,55 Euro. Gut möglich also, dass die VW-Aktie in den kommenden Wochen erst einmal die Überholspur verlässt und in eine Seitwärtsphase einbiegt.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf Volkswagen (WKN SC4L2Q) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 25 Prozent oder 245 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die VW-Aktie bis einschließlich 15.09.2017 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 129 Euro und 159 Euro bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 10 Prozent. Nach oben sind es 11 Prozent. Falls die Aktie von Volkswagen unter den bedeutenden Aufwärtstrend bei 132 Euro fällt oder das aktuelle Jahreshoch bei 156,55 Euro überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.