VW mit 200 Euro zu hoch bewertet

Goldman Sachs belässt die Aktie von VW auf der Conviction Buy-List und sieht weiterhin rund 45 Prozent Aufwärtspotenzial – Kursziel 197 Euro. Das ist ein Brett und nur dann zu rechtfertigen, wenn der Autosektor und damit auch Chinas Wirtschaft in den nächsten Jahren keine Delle erleben. Wer den dortigen Immobilienmarkt kennt und analysiert könnte zumindest Risiken erkennen. Goldman gefällt aber auch, dass Anleihen von VW am Markt gut gehen, was aber auch an den mangelnden Alternativen liegt. VW hat seine erste Euro-Anleihe nach der Dieselaffaire platziert – mit Erfolg. Unser Vehikel nach wie vor – Discount-Calls wie die. Denn wir sind skeptisch was die Langfristseite in China angeht und sehen VW dann mit rund 150 Euro erstmal gut bezahlt.

Die große Nachfrage nach der Unternehmensanleihe mache deutlich, dass die Investoren zufrieden seien mit den Aussichten des Wolfsburger Konzerns, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie. Immerhin da wollen wir nicht widersprechen. Zustimmen sollte man auch bei der Feststellung, dass der DAX momentan nicht Fisch und nicht Fleisch ist, irgendwo gefangen zwischen 11.900 und 12.100. Erst darunter oder darüber kommt Musik rein.

Unsere Chartanalyse:

Der Aufwärtstrend ist intakt, aber die Korrekturgefahr bleibt relativ hoch – so einfach lässt sich der Ausblick für den Deutschen Aktienindex zusammenfassen, obwohl das Hin und Her in den vergangenen Tagen für Verunsicherung unter den Marktteilnehmern sorgte. Doch um den Überblick zu behalten, müssen Anleger das Gesamtbild sehen.

Im Kleinen wirkt der Kursverlauf des DAX nicht nur auf den ersten Blick unübersichtlich: Einerseits zeigt der immer wieder auftretende Verkaufsdruck um 12.080 an den Vortagen die Marktschwäche, zumal diese charttechnische Barriere eigentlich schon überwunden war und sich jetzt erneut als Hürde präsentiert. Der jüngste Ausbruch darüber war somit ein Fehlsignal (rote Kreismarkierung), was in der Regel ein negatives Signal ist. Dem gegenüber steht jedoch die bisherige Stabilisierung um 11.850 und meist sogar 11.920 Zähler. Unter dem Strich ergibt sich damit eine vorläufige Pattsituation. Auf der Oberseite ist Potenzial bis an die Aufwärtstrendlinien im Tages- und 1-Stunden-Chart (grün und orange) bei 12.190/12.230, falls der Markt sich erneut über 12.080 etablieren kann. Auf der Unterseite ist im Fall eines Ausbruchs unter 11.850 Luft bis mindestens an die 11.700er-Marke, wo weitere Wendepunkte liegen.

Der Blick auf den weiter zurück reichenden Tageschart bringt zumindest etwas Aufklärung: Hier zeigt sich noch einmal besonders deutlich das vorläufig beschränkte Aufwärtspotenzial, da der Markt nahe am oberen Rand seines Aufwärtstrends notiert – und dieser sich zuletzt zuverlässig als Bremse erwiesen hat (grün punktiert). Ebenso klar erkennbar ist allerdings die generell positive Tendenz der Kurse.

Idealerweise warten Anleger daher eine Korrektur ab, um günstig mittels Bull-Hebelzertifikaten neue Long-Positionen aufzubauen. Nur wer auch vom schnellen Hin und Her profitieren will, kann bei einem Rückfall unter die 11.850er-Marke mittels Bear-Turbos auf einen kurzzeitigen weiteren Verfall bis mindestens in den Bereich um 11.700 wetten – allerdings mit hohem Risiko, da gegen den übergeordneten Aufwärtstrend gerichtet.

