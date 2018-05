VTG-Aktie: Weiteres Aufwärtspotenzial! Kaufempfehlung, neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

VTG-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:



Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmens VTG AG (ISIN: DE000VTG9999, WKN: VTG999, Ticker-Symbol: VT9) und erhöht das Kursziel von 52 auf 58 Euro.

Das Hamburger Unternehmen habe ein ordentliches erstes Quartal abgeliefert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Neben einer deutlich verbesserten Ergebnissituation bei weiterhin hoher Auslastung in der Waggonvermietung hätten auch deutliche Fortschritte in den beiden kleineren Segmenten hierzu beigetragen. Sollten die Nacco-Übernahme nun reibungslos verlaufen und keine externen Schocks eintreten, halte Donie eine Anhebung der Guidance im weiteren Jahresverlauf für wahrscheinlich. Ein kurzfristig kaum messbarer, aber langfristig bedeutender Erfolgstreiber dürfte auch die im Vergleich zum Wettbewerb deutlich fortgeschrittene Digitalisierung der Waggonflotte sein. Donie traue der VTG-Aktie daher weiteres Aufwärtspotenzial zu.

Nachdem sein bisheriges Kursziel erreicht ist, erhöht Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, dieses von 52 auf 58 Euro und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die VTG-Aktie. (Analyse vom 22.05.2018)

Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "VTG AG": Keine vorhanden.

Kurzprofil VTG AG:

Die VTG Aktiengesellschaft (ISIN: DE000VTG9999, WKN: VTG999, Ticker-Symbol: VT9) zählt zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene sowie weltweite Tankcontainertransporte an.

Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen, wie beispielsweise der Chemie-, Mineralöl-, Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie.

Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.014 Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 343 Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika, Russland und Asien präsent. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die VTG weltweit 1.500 Mitarbeiter. Die VTG AG ist im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse und zudem im Auswahlindex SDAX gelistet. (22.05.2018/ac/a/nw)