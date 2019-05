VR Resources will 1,3 Mio. CAD an frischem Kapital aufnehmen

Es fällt Junior-Explorationsfirmen derzeit enorm schwer, frisches Kapital aufzunehmen. Anderseits sind sie schlecht beraten, die Investmentflaute einfach auszusitzen, denn nichts für Explorer ist schlimmer als die Saison ohne Fortschritte und News zu beenden. VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR; FWB: 5VR; OTCBB: VRRCF), wagt sich jetzt aus der Deckung und kündigt ein Privatplatzierung in Höhe von bis zu 1,3 Millionen Dollar an. Immerhin ist ein guter Teil der Finanzierung schon bei Bekanntgabe gezeichnet.

Die nicht vermittelte Privatplatzierung wird aus bis zu 4.500.000 Flow-Through-Stammaktien (die „FT-Aktien“) zum Preis von 0,15 CAD pro FT-Aktie bestehen, womit ein Bruttoerlös von 675.000 Dollar erzielt werden soll; dieser Teil der Finanzierung ist bereits vollständig gezeichnet. Darüber hinaus werden im Rahmen der Finanzierung bis zu 5.000.000 Einheiten zum Preis von 0,13 CAD pro Einheit begeben, um einen Bruttoerlös von 650.000 Dollar zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab dem Abschlussdatum der Finanzierung ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,25 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Der Erlös aus dem Flow-Through-Anteil der Finanzierung wird für drei separate, kostengünstige, aber leistungsstarke geophysikalische und geochemische Messungen verwendet, die planmäßig später in diesem Frühjahr im Konzessionsgebiet Ranoke in der kanadischen Provinz Ontario durchgeführt werden. Diese Arbeiten werden jene Bohrziele verfeinern, die sich bereits bei der Zusammenstellung der regionalen Untersuchungen und archivierten Bewertungsberichte der Regierung abgezeichnet haben. Hier könnten noch in diesem Jahr Bohrungen absolviert werden.

Das Konzessionsgebiet Ranoke ist groß. Es besteht aus 345 Claims mit einer zusammenhängenden Fläche von 7.072 Hektar in einem 12 mal 12 Kilometer großen Gebiet. Es liegt 50 Kilometer nördlich der Straßenzufahrt zu Coral Rapids und 15 Kilometer von der CNR-Eisenbahnlinie entfernt, die die Ortschaft Moosonee im Gezeitengebiet 100 Kilometer im Nordosten versorgt. Der Erlös aus der Ausgabe der Einheiten wird für laufende Explorationsausgaben in den Konzessionsgebieten in Nevada, die Bewertung von Konzessionsgebieten und für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenszwecke verwendet.

Der Abschluss der Finanzierung wird voraussichtlich am oder vor dem 31. Mai 2019 erfolgen.



