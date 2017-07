VR Resources – Erste Bohrungen auf Kupfer-Gold-Projekt Bonita im August

Nach mehr als zweijähriger Vorbereitung hat VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR, FWB: 5VR) nun für August dieses Jahres ein umfangreiches Sommerbohrprogramm im unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet in Humboldt County im US-Bundesstaat Nevada angekündigt. Das Programm soll 3.000 Meter an Diamantbohrungen umfassen. Die Bohrgenehmigung vom Federal Bureau of Land Management (BLM) in Nevada liegt jetzt vor und mit der „Boart Longyear Company“ wurde ein anerkannter Dienstleister verpflichtet.

Das Programm soll Anfang August aufgenommen werden und voraussichtlich zwei bis drei Monate dauern. Zunächst ist mindestens ein Bohrloch in jedem der vier vorrangigen Zielgebiete innerhalb des distriktgroßen hydrothermalen porphyrischen Kupfer-Gold-Systems bei Bonita vorgesehen. Bei Bonita wurden acht spezifische robuste Explorationszielzonen für porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierung abgegrenzt (siehe „Lageplan der Explorationsziele“ auf www.vrr.ca). Die aktuelle Messung mittels induzierter Polarisation (IP) ergab ausgeprägte Ladungsanomalien bei sieben der acht Zielzonen (siehe „Lageplan der IP-Zielzonen“ und Pressemeldung vom 21. Juni 2017 auf www.vrr.ca). Die für diesen Sommer geplanten Bohrlöcher dienen insbesondere der Erprobung der IP-Ladungsanomalien.

Das Konzessionsgebiet ist weitläufig und erstreckt sich über eine Reihe historischer Kupfer-, Gold- und Eisenerzabbaustätten (siehe Satellitenbild unter der Rubrik „Konzessionsgebiet Bonita“ auf www.vrr.ca). Die Abbaustätten sind zu einem einzelnen porphyrischen hydrothermalen System von regionaler Bedeutung zusammengefasst. Über das gesamte Konzessionsgebiet erstreckt sich eine große, kartierbare Alterierungszone, in der anhand von Probenahmen an der Oberfläche durch VR in einem 4 x 5 km großen Bereich Kupfersulfid- und Goldmineralisierungen ermittelt werden konnten.

Das Konzessionsgebiet Bonita befindet sich im Humboldt County im Nordwesten des US-Bundesstaates Nevada, rund 200 km nordöstlich von Reno und 75 km nordwestlich der Stadt Winnemucca. Das Konzessionsgebiet Bonita ist eine große Liegenschaft, die aus einem 3.568 Hektar (8.862 Acres) großen durchgehenden Grundstück mit 429 Claims besteht und sich über eine Fläche von rund 5 x 6 km erstreckt (siehe Satellitenbild unter www.vrr.ca).

Das Konzessionsgebiet wurde durch Abstecken erworben und befindet sich zu 100 % in Besitz von VR, ohne fremde Besitzanteile oder Gebührenbeteiligungen. Von der Regierung wurden keine Auflagen im Sinne von Explorationsaufwendungen erteilt. VR hat bei Bonita in den vergangenen 2 ½ Jahren kontinuierlich Explorationsprogramme umgesetzt (siehe Rubrik „Work Programs Summary“ unter www.vrr.ca).

Das Konzessionsgebiet Bonita ist sowohl über Zufahrtsstraßen als auch Straßen innerhalb des Geländes gut erreichbar. Rund 20 km südlich verläuft zudem eine Bahnstrecke und eine Stromversorgungsleitung. Aus physiographischer Sicht ist Bonita in ein wüstenartiges Becken mit Gebirgszügen eingebettet und ein Betrieb ist fast das ganze Jahr über möglich. Die Vegetation ist spärlich und es befinden sich keine Städte oder Siedlungen im Umfeld des Konzessionsgebiets.



