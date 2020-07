VOLKSWAGEN - Hoffnung oder Untergang?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":



Volkswagen: VOW3 // ISIN: DE0007664039

Nachdem es in der Geschäftsleitung von VW zu neuen Turbulenzen kam, konzentrieren sich die Wolfsburger nun ganz auf den Modellstart des elektrischen Hoffnungsträgers des Konzerns. Das Batterieauto ID.3 soll den Diesel-Skandal endgültig vergessen machen. Bleibt abzuwarten, ob die bisherigen Dieselkunden sich mit der vergleichsweise geringen Reichweite des ID.3 zufriedengeben. Für die Aktie haben wir unsere Szenarien aktualisiert.





Primärszenario // 72%

Die Aktie befand sich zuletzt in einem Seitwärtstrend und hat die Unterstützung bei €133.82 bereits getestet. Wir erwarten eine Fortsetzung der Korrektur bis in den gesunden €120er-Bereich. Dann hätte der Titel einen Teil der aktuellen Formation, die sich von (i) bis (iii) (im Chart in Blau) herausgebildet hat, abgearbeitet. Von dort aus sehen wir sehr gute Chancen auf einen langfristigen Anstieg, weshalb wir uns hinsichtlich einer Long-Positionierung zunächst auf diesen Bereich konzentrieren. Nach dem Hinterlegen des Zielbereichs wäre ein Anstieg bis in die Region von €170 zunächst frei. Allerdings hat die Aktie eine geringe Chance, vom aktuellen Level direkt nach oben auszubrechen.





Alternativszenario // 28%

Wenn sich nun die Bullen am Riemen reißen, können sie den Titel bei der Unterstützung von €133.82 direkt abfangen und auf die Hörner nehmen. Dann könnte die Aktie direkt in einen Anstieg übergehen. Derzeit sehen wir zunächst nur einen schwachen Widerstand in der Region von €147.22, doch danach wäre keine weitere Hürde für einen weiteren Anstieg im Weg. Im Moment ist es für die Bullen schwierig, gegen die Bären anzukommen. Doch sollten wir diese Variante nicht ganz aus dem Blickfeld verlieren. Jedoch erfordert ein solcher Ausbruch aus der aktuellen Formation viel Kraft und Geschick, um hier rechtzeitig noch die Wende zu schaffen.







FAZIT

Die Erholung der Aktie verlief seit dem Tief im März recht holprig. Ein Ausbruchsversuch scheiterte bereits früh, weswegen die Aktie in eine Holperstrecke einschwenkte. Nun bahnt sich eine Weggabelung an, wo der Titel wohl erst nochmal den Umweg über den Zielbereich nehmen dürfte, bis er die Auffahrt auf die Autobahn nach Norden erwischt.



Andererseits könnten die Bullen bereits früher den Bären die rote Ampel zeigen und sich ans Steuer schwingen. Dann könnten sie mit einem kräftigen Druck aufs Gaspedal direkt nach Norden durchstarten. Doch primär erwarten wir, dass der Titel zunächst noch mal einen Gang runterschaltet. Hier wäre dann eine Long-Positionierung zu prüfen!



