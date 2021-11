VIX Volatility SP500 Index, CBOE: Der VIX indiziert fallende Kurse!

Sehr geehrte Leser/innen,

Kursspitzen beim CBOE Volatility Index, nachfolgend VIX genannt, gehen mit Tiefpunkten bei den Indizes einher. Demnach fallen Indizes wie der DAX oder Dow Jones Industrial Index wenn der VIX Index ansteigt. Indizes bewegen sich wenn der VIX auf dem Weg von einer Kursspitze zu einem Tiefpunkt ist, in Aufwärtsrichtung. Der nachfolgende VIX Chart ist nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode analysiert. Nach Abschluss einer X-Sequentials 5XZ Bewegung befindet sich der VIX nun innerhalb einer X-Sequentials "X" Bewegung. Die Implikation ist, dass höhere VIX Kurse mit einem Kursziel bei 32.61 Punkten zu erwarten sind. Dieses wird, wenn sich die Nachrichtenlage die am letzten Freitag bezüglich einer afrikanischen Corona Version nicht ändert, mit tieferen Kursen bei den Aktienindizes einhergehen.Der VIX schloss am Freitag, den 26.11.2021 bei 28.62 Punkten.

VIX 1 Tages X-Sequentials Chart:

PS:

Link:

PPS:

