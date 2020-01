VISA - Die Gewinne sprudeln weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

VISA: V // ISIN: US92826C8394

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 55%

Die Ausnahme bestätigt die Regel! Visa gelingt es, das bisherige Hoch bei $187 zu überschreiten. Mit diesem Schritt schrumpfen die Bullen die Chance auf einen Abverkauf auf 55% herunter und die Alternative eines direkten Ausbruchs gewinnt entsprechend an Wahrscheinlichkeit. Trotz allem gibt es noch eine allerletzte Bärenbastion. Gewissermaßen das kleine gallische Dorf, das sich einer Römerinvasion hartnäckig widersetzt. Dieses ist die 123.6%-Extension bei $191.34. Wird diese Marke überschritten, ändert dies final unsere Primärerwartung und wir müssen direkt von höheren Kursen ausgehen. Grundsätzlich ist es möglich, dass (b)-Wellen ein neues Hoch ausbauen und eine Bullenfalle stellen. Dies kommt zwar nicht oft vor, ist aber eben möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall ist, reduziert sich aber über der 123.6%-Extension deutlich, weshalb wir dort das Szenario ändern werden. Momentan gehen wir also von einem Rücksetzer bis $150 aus, wo wir einen Tradingbereich für einen Longeinstieg hinterlegt haben.

Alternativszenarios // Chancen insgesamt: 45%

Die Alternative ist ein direkter Ausbruch nach Norden ohne den hinterlegten Umweg über den $150er-Bereich. Die Wahrscheinlichkeiten zugunsten der Alternative haben sich noch einmal um 10% erhöht, da es den Bullen gelungen ist, ein neues Hoch auszubauen.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Visa:

Risiko: Mittel

Unser Kaufkurs: $156.92

Unser Stopp: $144.00

Aktuell über 21% im Plus

FAZIT

Unsere Primärerwartung von einem Anlaufen des $150er-Bereiches hängt am seidenen Faden. Sollten jetzt die $191.34 überschritten werden, müssen wir uns mit unserem Nachkauf noch gedulden und werden direkt weiter höhere Kurse sehen. Wir bleiben weiterhin mit den obigen Parametern Long.

Was ist jetzt zu tun? Abwarten

