VISA - Geld drucken und weiter laufen!

VISA: V // ISIN: US92826C8394

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 85%

Diese Firma druckt Geld! Wenn man sich das Geschäftsmodell von VISA durch den Kopf gehen lässt, wundert einen es nicht mehr, dass die Aktie sich seit dem Börsengang mehr als verfünfzehnfacht hat. Visa bekommt von jeder getätigten Transaktion einen Bruchteil als Kommission.

Beim Anstieg des bargeldlosen Zahlens und dem immer einfacher werdenden Zugang zum bargeldlosen Bezahlen ist das Geschäftsmodell wahrlich ein No-Brainer. Wir sehen die Aktie daher weiter ihren Weg nach Norden fortsetzen und erwarten am Ende der Welle 1 in Blau Kurse im $240er-Bereich. Aktuell sehen wir VISA in einer Zwischenkorrektur in Welle iv in Orange, deren Idealziel bei $194 liegt. Wir werden in dieser Region unsere Longposition weiter ausbauen, da wir der Aktie langfristig großes Potenzial zutrauen.

Alternativszenario // Chance: 15%

Aktuell haben wir keine Alternativen auf dem Chart hinterlegt. Gesammelt geben wir den Alternativszenarios eine Wahrscheinlichkeit von 15%. Diese haben daher nur eine untergeordnete Bedeutung und Visa ist weiterhin sehr bullisch ausgerichtet.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Visa:

Risiko: Mittel

Unser Kaufkurs: $156.92

Unser Stopp: $144.00

Visa Position aktuell über 28% im Plus

FAZIT

Wir sind weiterhin Long in VISA und werden nach Anlaufen des $194er-Bereiches Nachkäufe tätigen. Das Ziel der Bewegung ist der $240er-Bereich, von dort erwarten wir eine größere Korrektur.

