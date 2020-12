VISA AKTIE - Scheitern oder nicht scheitern, das ist die Frage!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Visa: V // ISIN: US92826C8394

Aber natürlich! Es ist für uns eine Zeit angekommen, wo es nichts Wichtigeres gibt, als Samuel Beckett zu zitieren: „Immer versucht. Immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern.“ Selten passte das Beckett-Zitat so gut wie in diesen Tagen - höchstens zurzeit von Beckett selbst, der sich dann gleich brav auf den Hosenboden setzte und „Warten auf Godot“ schrieb, wo die beiden Herren Estragon und Wladimir ganz wunderbar scheitern. Scheitern oder nicht, das war auch bei Visa die Frage, als man Ende der 80er Jahre versuchte, den deutschen Michel von der Notwendigkeit einer Kreditkarte in seiner Hosentasche zu überzeugen. „Morgens Geld vom Girokonto zu holen und es im Laden auszugeben, damit der Bote es abends wieder zur Bank zurückträgt, kann nicht der Sinn der Sache sein“, versuchte ein Kreditkarten-Manager zugegeben recht langatmig die vielen störrischen Ich-trau-mich- nicht-Kunden zu überzeugen.

Es war ein hartes Brot: Damals gab es gerade mal 250.000 Kreditkarten in Deutschland, heute sind allein von Visa 17 Millionen Karten ausgegeben. Weltweit rechnet das Unternehmen aus dem kalifornischen Foster City mit 3,2 Milliarden Visa-Karten. Falls da noch jemand vom Scheitern reden will: Das ist dann schon besser gescheitert; nein, viel besser; nein, sehr viel besser!

Primärszenario // 61%

Damit das auch gesagt ist: Immer passt Samuel Beckett nicht. Was den Kurs der Visa-Aktie angeht, sehen wir das schönste Beispiel vom Gegenteil des Scheiterns, nämlich prächtiges Gelingen. Bereits zweimal in diesem 2. Halbjahr gelang es uns, einen Zielbereich zu berechnen, die der Wert erfolgreich anlief. Nun haben wir die dritte grüne Box im Chart. Dieser Zielbereich hat die Koordinaten $197.77 bis $187.24. Mit der Wahrscheinlichkeit von 61% sehen wir im Primärszenario eine aktuell laufende Zwischen-Korrektur. Sobald die Aktie dort einläuft, planen wir einen Einstieg. Das wird in einem Bereich von $194 bis $193 sein.

Der heutige Abverkauf im DOW JONES korreliert genau mit unserer Prognose und wird Visa sehr wahrscheinlich dort hinbringen wo wir es gerne hätten um dann unsere dritte Aktienposition zu hinterlegen. Es kann also nicht mehr lange dauern bis wir wieder aktiv werden bei einem unserer Lieblingstitel unter den DOW30 Aktien. Langfristig sehen wir Kurse im Bereich der $300 bei Visa.

Bisher sind wir wie folgt aufgestellt:

