VFE sparen: Immobilienkredit kündigen ohne Vorfälligkeitsentschädigung

Wer einen Kreditvertrag etwa für ein Immobiliendarlehen vorzeitig kündigen will, muss in der Regel eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung (VFE) zahlen. Kündigungsgrund ist häufig der Verkauf der Immobilie oder der Wechsel des Darlehens. Diese Entschädigung erhält die Bank vom Kreditnehmer als Ausgleich für die entgangenen Zinsen durch die vorzeitige Kündigung. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) muss diese VFE aber nicht gezahlt werden, wenn der Kreditvertrag bestimmte Fehler aufweist (Aktenzeichen XI ZR 320/20).

Der BGH und weitere Gerichte haben festgestellt, dass die Verträge über Immobilienkredite oder Darlehen zur Baufinanzierung in vielen Fällen nur mangelhafte Angaben zur fälligen VFE machen. So sind die Formulierungen nur schwer verständlich oder unvollständig. Demnach seien Kreditnehmer anhand der Angaben zur Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung aus dem Vertrag nicht in der Lage, die fällige VFE selbst zu berechnen, weil die Angaben im Kreditvertrag intransparent sind. Das kritisieren die Gerichte als verbraucherunfreundlich und sprechen den kreditgebenden Banken den Anspruch auf die VFE ab, wenn der Vertrag diese Mängel enthält.



VFE: Kreditverträge für Immobilienkredite ab März 2016 mangelhaft



Die fehlerhaften Angaben zur Berechnung der VFE sind in diversen Kreditverträgen zur Baufinanzierung zu finden. Betroffen sind Verträge, die ab dem 21. März 2016 unterschrieben wurden. Kreditnehmer der folgenden Banken sollten daher ihre Darlehensverträge prüfen lassen, wenn sie den Kredit vorzeitig kündigen wollen:





Commerzbank



Sparkasse/LBS



Volksbank



DSL Bank



ING DiBa







Immobilienkredit: Bereits gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung zurückholen





Nicht nur Kreditnehmer, die ihren Vertrag jetzt kündigen wollen, können vom BGH-Urteil profitieren und die VFE sparen: Bankkunden, die die Vorfälligkeitsentschädigung oder auch Nichtabnahmeentschädigung gezahlt haben, können sich die Summe zurückholen. Bedingung ist nur, dass der betreffende Immobilienkreditvertrag die beschriebenen Mängel enthält und die VFE 2019 oder später an die Bank gezahlt wurde. In älteren Fällen ist leider bereits die dreijährige Verjährung eingetreten.



In jedem Fall sollte der Kreditnehmer seinen Vertrag anwaltlich prüfen lassen, bevor eine VFE gezahlt oder zurückgefordert wird. Ein erfahrener Anwalt für Bankrecht kann die relevanten Fehler im Kreditvertrag identifizieren und die Zahlung der VFE gerichtlich oder außergerichtlich verhindern beziehungsweise zurückfordern. So lassen sich je nach Immobilienkredit Summen im hohen fünfstelligen Bereich sparen.