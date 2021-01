VERDRÄNGT DER DIGI-EURO DAS BARGELD?

EZB-Chefin Christine Lagarde hält die Einführung eines digitalen Euro in einigen Jahren für möglich. Brauchen wir eine solche Digitalwährung überhaupt? Was wird sie für uns verändern? Und wird dafür das Bargeld abgeschafft? Darüber sprechen die ntv-Moderatoren Raimund Brichta und Etienne Bell unter anderem in dieser neuen Folge „Brichta & Bell – Wirtschaft einfach und schnell“.

https://art19.com/shows/brichta-und-bell/episodes/ba3109af-44df-43eb-89cd-47e501b9a8c6