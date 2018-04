VERBIO-Aktie: Rahmenbedingungen für Biosprithersteller sehr unsicher - Aktienanalyse

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:



Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, setzen in einer aktuellen Branchenstudie das bisherige "halten"-Rating für die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter Beobachtung.

Der Bio-Ethanol Markt in der EU habe zu Jahresbeginn spürbar korrigiert; die Preise (T2 FOB) seien von vom Dezember bis April 2018 um ca. 10% auf 440 Euro/m3 gefallen. Die EU-Parlamentsbeschlüsse vom 17.01.18 zu RED II hätten wie erwartet für hohe Preisvolatilität in Europa gesorgt. Seit Anfang April würden sich die Preise erholen, die C2-Terminpreiskurve könnte wieder zurück ins Contango schwingen.

Kurzfristig würden die Fachanalysten in der EU den Bio-Ethanol-Verbrauch leicht steigen sehen. Zur guten Konjunktur komme der Schwenk der Autoindustrie weg von Diesel/hin zu Hybrid- und E-Antrieben. Weitere gute Nachricht: Das Verfahren zur Erneuerung des EU-Anti-Dumping-Zolls gegen US-Importe habe in 2/18 begonnen.

Unterdessen würde eine spürbare Nachfrageausweitung für Bio-Ethanol in den USA diskutiert - die C2-Preise in den USA würden denn auch steigen. Das Verbot im Sommerhalbjahr E15 an den Zapfsäulen zu verkaufen, solle, nach Vorstellungen von Präsident Trump, fallen. Aber grundsätzlich würden die Rahmenbedingungen in Bewegung bleiben und seien in erhöhtem Maße unsicher. Im begonnen „Trialog“-Verfahren müsse es gelingen in der EU höhere (mehr als 4%) Quoten (oder Anrechnungen) für GenI-Biokraftstoffe ab 2021 zu erreichen; sonst wären Absatz und Investitionsklima in Europa nachhaltig geschädigt!

Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, haben in einer aktuellen Branchenstudie das bisherige "halten"-Rating für die VERBIO-Aktie unter Beobachtung gesetzt. (Analyse vom 17.04.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze VERBIO-Aktie:

XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

4,21 EUR -3,48% (17.04.2018, 14:58)

Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

4,17 EUR -4,53% (17.04.2018, 14:40)

ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6

WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W

Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK

Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:

Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.

Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).

Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (17.04.2018/ac/a/nw)