VARTA - Long-Chance

Die Aktie des Batterieherstellers VARTA mit Sitz in Ellwangen, Bundesland Baden-Württemberg, konnte am Vortag im Bereich der 200er-Tageslinie (blaue Linie im Chart) die neue Abwärtskorrektur beenden und wieder nach oben abdrehen. Das Papier ging am Vortag mit einem Aufschlag von 0,59% bei 84,80 Euro aus dem Handel.

Noch am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktie könnte im Bereich des 200er-EMA (blaue Linie im Chart) erneut auspendeln und dann nach einem Doppelboden wieder ansteigen". Der Long-Bereich wurde allerdings zunächst etwas unter der 200er-Tageslinie angesetzt und nicht mehr erreicht. Für den heutigen Freitag befindet sich die Long-Zone zwischen 80,40 und 82,80 Euro.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich der 200er-Tageslinie um 82,80 Euro möglich. Stopp bei 70,60 Euro. Kursziel am offenen Gap bei 117,00 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

VARTA (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 90,00// 95,00 // 100,00 // 110,00 Euro Unterstützungen: 82,00 // 80,00 // 70,00 // 65,00 Euro

Strategie für steigende Kurse WKN: DF44WF

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,94 - 2,00 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 66,85 Euro

Basiswert: VARTA KO-Schwelle: 66,85 Euro

akt. Kurs Basiswert: 84,80 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 117,00 Euro Hebel: 4,41

Kurschance:

