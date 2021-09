VALNEVA: Nichts für schwache Nerven!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Der potentielle Corona Impfstoffkandidat VALNEVA (WKN A0MVJZ, ISIN FR0004056851) ist derzeit in aller Munde.



Das österreichisch-französische Unternehmen hat, wie bereits hier berichtet, einen Zulassungsantrag gestellt. Seitdem schlägt der Aktienkurs Kapriolen. Innerhalb von 2 Handelstagen kletterte die Notierung von 17 Euro bis auf 29,22 Euro (intraday) in die Höhe. Genauso heftig ging es danach aber wieder bis auf aktuell 19,87 Euro zurück. Aufgrund der enormen Volatilität eignet sich das Papier aus unserer Sicht zur Zeit nur für sehr nervenstarke und spekulative Trader. Wir bleiben deshalb an der Seitenlinie, belassen VALNEVA aber auf unserer Beobachtungsliste und werden hier weiter berichten.

VALNEVA Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.