VALNEVA: Neuer Hype um Corona Aktie!

Das österreichisch-französische Unternehmen (WKN A0MVJZ, ISIN FR0004056851) geht in den letzten Tagen regelrecht durch die Decke, seit der Konzern einen Zulassungsantrag in Großbritannien für seinen Corona-Impfstoff gestellt hat.



Das Unternehmen erwartet die Zulassung noch in diesem Jahr, auch die EU-Genehmigung sollte daraufhin schnell erfolgen. Viele Anleger sehen hier schon die "neue BioNTech" und springen nun auf den fahrenden Zug auf. Aktuell kann die Notierung sogar bis auf 26,60 Euro klettern. Wir werden hier weiter berichten!





VALNEVA Tageschart

