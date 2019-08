Uranproduktion sinkt - Uranpreis nach oben

Das sind gute Nachrichten für den Uranpreis: der größte Uranproduzent der Erde weitet seine Produktionskürzungen zeitlich aus

In Kasachstan sitzt der Branchenriese Kazatomprom. Dieser hat nun seine Produktionskürzungen – gewaltige 20 Prozent - bis mindestens 2021 verlängert. Und aus Kasachstan kommen rund 23 Prozent der weltweiten Förderung. Bereits Anfang 2017 kündigte Kazatomprom an weniger zu produzieren. Damals waren dies noch 10 Prozent. Im Jahr 2018 kam sodann 7,5 Prozent weniger Uran aus den Minen, global betrachtet.

Auch andere große Produzenten wie etwa Cameco handelten in gleicher Art und Weise. Auch die weltweit größte hochgradige Uranmine McArthur River im nördlichen Saskatchewan, Kanada wird immer noch gewartet. Cameco hatte im Juli 2018 entschieden die geplante 10-monatige Produktionssperre für unbestimmte Zeit zu verlängern.

Wer mit Uranaktien liebäugelt, sollte jetzt also hellhörig werden und Engagements in Uranaktien überdenken. Sehr hochgradige Uranvorkommen gibt es im Athabascabecken in Saskatchewan. Diese besitzen beste Chancen lukrativ ausgebeutet zu werden.

Hier kämen IsoEnergy oder Fission 3.0 in Betracht. IsoEnergy besitzt in Saskatchewan Uranvorkommen, 13 Objekte im östlichen Athabascabecken. Darunter die Laroque East-Liegenschaft, welche bei Bohrungen bis zu 15,9 Prozent U308 hervorbrachte.

Auch Fission 3.0 befindet sich mit seinen Uranprojekten im Athabascabecken. Neben der Lake North-Uranliegenschaft und der Cree Bay-Liegenschaft verfolgt Fission 3.0 weitere Projekte in Peru im Uranbezirk Macusani. Hier liegen große, oberflächennahe Uranvorkommen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fission 3.0 (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fission-30-corp/) und IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/