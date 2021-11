Uranpreis nahe eines Neunjahreshoch

Knapp 46 US-Dollar kostet das Pfund Uran heute und der Preis könnte noch weiter nach oben katapultiert werden

Zu den Preistreibern bei Uran gehören eine reduzierte Produktion, da viele Bergbaubetriebe eingestellt wurden und eine erhöhte Nachfrage, da viele neue Reaktoren geplant werden. Zudem gibt es große physische Investitionen in Uran, die für eine Verknappung am Markt sorgen. Im Jahr 2020 schrumpfte die Uranproduktion auf 123 Millionen Pfund. Das war der niedrigste Stand seit 2008. Die globale Urannachfrage beläuft sich auf rund 180 Millionen Pfund und sie wird wohl weiter anwachsen. Damit hinkt das Angebot hinter der Nachfrage hinterher. Und werden Lagerbestände entnommen.





Im Januar 2020 schloss die Uranmine Ranger in Australien und sorgte so für eine Verringerung der Jahresproduktion um rund drei Millionen Pfund Uran. Eine Produktionseinstellung gab es auch in der Mine Cominak in Niger. Dies sorgte für eine weitere Schmälerung des Angebots um 2,8 Millionen Pfund und neue Minen zur Produktionsreife zu bringen, das braucht Zeit. Anlagen mit fossilen Brennstoffen werden zusehends stillgelegt, auch das sorgt für eine vermehrte Nachfrage, denn Wind und Sonne hängen von perfekten Wetterbedingungen ab. Die zunehmenden Elektrofahrzeuge erhöhen zusätzlich die Energienachfrage und vergrößern die Bedarfslücke. Anleger, die auf Uran setzen wollen, können sich bei den Urangesellschaften umsehen. Da die USA in eine strategische Uranreserve investieren – der Bundeshaushalt 2021 sieht 150 Millionen US-Dollar für die Schaffung einer US-Uranreserve in den nächsten Jahren vor - ist beispielsweise Uranium Energy ein im Fokus stehendes Uranunternehmen. Uranium Energy besitzt nämlich kostengünstige Uranprojekte in Wyoming und Südtexas, die bereits genehmigt sind. IsoEnergy befindet sich mit seinen Uranprojekten in einer für hochwertige Uranprojekte hervorragenden Gegend, im Athabascabecken in Saskatchewan. Besonders aussichtsreich ist dabei die Laroque East-Liegenschaft.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/) und IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.